الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

طلاب إدارة السياحة والترفيه بجامعة 6 أكتوبر يجتازون مقابلة وفد جامعة IMC النمساوية

جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
 اجتاز طلاب برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في السياحة والترفيه الذي تقدمه جامعة 6 أكتوبر، بالشراكة مع جامعة IMC النمساوية للعام الثالث على التوالى بنجاح، المقابلة الشخصية التي أُجريت مع وفد الجامعة النمساوية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتورة إيمان العزيزي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة هناء فايد، عميد كلية السياحة والفنادق بالجامعة.

معلومات عن برنامج إدارة السياحة والترفيه بجامعة 6 أكتوبر

يُعد البرنامج بالشراكة مع جامعة IMC النمساوية هو البرنامج الأوروبي الوحيد في مصر الذي يمنح الطالب شهادة أوروبية معتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من جامعة 6 أكتوبر.

ويستقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ويتيح لهم فرصة دراسة متطورة وفق مناهج معتمدة دوليًا، بما يفتح أمامهم آفاقًا مهنية قوية في مجال السياحة والترفيه على المستوى العالمي.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، على الارتقاء وتطوير واستحداث ما تتطلبه المرحلة الراهنة علي المستوي المحلي والدولي.

جامعة 6 أكتوبر برنامج بكالريوس إدارة الأعمال في السياحة والترفيه جامعة IMC النمساوية جامعة ٦ اكتوبر كلية السياحة والفنادق الاتحاد الاوروبي

