محافظ القاهرة: نسعى لحلول غير تقليدية للمشكلة السكانية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة العليا للمجلس القومي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشيًا مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

اللجنة العليا للمجلس القومي للسكان

وشهد الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان، وهويدا الكاشف مدير فرع المجلس القومي للسكان، وعدد من قيادات المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على مناقشة القضايا السكانية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة، لما لها من تأثير مباشر على نتائج الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ القاهرة دعم المحافظة الكامل لجهود جميع الشركاء العاملين في هذا الملف، وعلى رأسهم المجلس القومي للسكان، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية، خاصة وأن القاهرة تُعد من أكثر المحافظات جذبًا للسكان نظرًا لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب ذلك الرقم.

جهود الدولة في تفريغ العاصمة من التكدس

وأضاف محافظ القاهرة أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة من التكدس، من خلال نقل الوزارات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب شبكة الطرق القومية الحديثة، كان لها أثر كبير في التخفيف من الزحام وتيسير حركة المواطنين، كما منح القاهرة فرصة كبرى لإعادة التخطيط.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة قامت بالقضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، ونقل سكانها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات لتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على أهمية التوعية بالقضية السكانية من خلال تضافر الجهود مع المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والأحزاب.

بروتوكولات بين القومى للسكان ومديريات القاهرة لنشر الوعي بالقضية السكانية

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم توقيع ٣ بروتوكولات بين المجلس القومى للسكان وكل من مديريتى الشباب والرياضة، والثقافة، والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية لنشر الوعى بالقضية السكانية وكيفية تقوية خصائص النسيج السكانى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة العليا للمجلس القومي للسكان بصورة دورية كل ٣ أشهر.

كما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تتضمن ضمان الحقوق الإنجابية،والاستثمار فى الثروة البشرية، وتدعيم دور المرأة، والتعليم والتعلم،كما تطرقت إلى وضع القاهرة بالنسبة لملف السكان، وملف الولادات القيصرية،، ووسائل تنظيم الأسرة.

