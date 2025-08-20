البابا تواضروس يلتقي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

التقى البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية، الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والجودة والدكتورة ثناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي، والوفد المرافق.

رحب البابا تواضروس الثاني بأعضاء المجلس وقدم له نبذة تاريخية عن كنيسة الإسكندرية ودورها الرائد في التعليم والعمل الرعوي من خلال منهجية التعليم المنظم.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة عن سعادته بلقاء البابا، وشرح لمعايير عمل الهيئة والشروط اللازم توافرها في أي كيان تعليمي للحصول على الاعتماد، مرحبًا بالتعاون مع الكنيسة القبطية، والتنسيق بخصوص الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وقدم الدكتور سامح فوزي عضو هيئة التدريس بإكليريكية الإسكندرية رؤية الكلية والهيكل التنظيمي الخاص بها وأساليب التعليم والدرجات العلمية، وإجراءات القبول والتسجيل وعمليات وطرق التدريس والتقييم بالكلية، سعيًا للحصول على الاعتماد طبقًا لمعايير الجودة.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.