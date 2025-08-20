الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

البابا تواضروس يلتقي مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الإسكندرية
الإسكندرية

التقى البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالإسكندرية، الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والجودة والدكتورة ثناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي، والوفد المرافق.

 

رحب البابا تواضروس الثاني بأعضاء المجلس وقدم له نبذة تاريخية عن كنيسة الإسكندرية ودورها الرائد في التعليم والعمل الرعوي من خلال منهجية التعليم المنظم.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة عن سعادته بلقاء البابا، وشرح لمعايير عمل الهيئة والشروط اللازم توافرها في أي كيان تعليمي للحصول على الاعتماد، مرحبًا بالتعاون مع الكنيسة القبطية، والتنسيق بخصوص الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وقدم الدكتور سامح فوزي عضو هيئة التدريس بإكليريكية الإسكندرية رؤية الكلية والهيكل التنظيمي الخاص بها وأساليب التعليم والدرجات العلمية، وإجراءات القبول والتسجيل وعمليات وطرق التدريس والتقييم بالكلية، سعيًا للحصول على الاعتماد طبقًا لمعايير الجودة.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

البابا تواضروس الثاني بالاسكندرية للتعليم العالي

