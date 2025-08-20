الأربعاء 20 أغسطس 2025
حوادث

حبس 3 عاملين بتهمة التشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاملين بتهمة التشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص تصادف مروره في المكان، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تعود تفاصيل الحادثة إلى وقوع مشادة بين طرفين؛ مالك كشك وعاملان مقيمان بذات المنطقة؛ وتطورت الخلافات بينهم بسبب مشكلات تتعلق بالجيرة، ليقوم أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، مما أدى إلى إصابة الشخص المار.


وعلى الفور تحركت قوات الشرطة، وتمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة المتهمين فرد خرطوش، وسلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

