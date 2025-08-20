الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير لمباني المدينة الجامعية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للمدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، شملت مباني 7,9,11 لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة الجارية بها، والتأكد من مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب خلال فترة إقامتهم.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية
رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية

وتأتي جولة رئيس الجامعة في إطار الاهتمام والمتابعة لتهيئة المدن الجامعية وجاهزيتها لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة وممارسة الأنشطة، وفي ضوء استراتيجية الجامعة لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم الأكاديمية.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ومحمود عياد مدير عام المدن الجامعية، وحسين حلمي مدير مدينة الطلبة، ولفيف من مسؤولي المدن والإدارة الهندسية.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بتسريع العمل لتجهيز المباني قبل بداية العام الدراسي 

وخلال الجولة ناقش رئيس الجامعة جهات التنفيذ في كافة الأعمال، مؤكدا الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان، ووجه بتسريع وتيرة العمل، لتصبح المباني جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وتتضمن أعمال الصيانة، طلاء الواجهات والمداخل والممرات، ودهانات الغرف، وتجديد كامل للأرضيات، وتجديد دورات المياه، وأنظمة الإضاءة، وتجديد صالات المذاكرة، وتركيب النوافذ، كما تفقد رئيس جامعة القاهرة الأعمال الجارية بحدائق المدينة لتحسين مظهرها العام.

تحسين أوضاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة

وأكد عبد الصادق، حرص إدارة جامعة القاهرة على تحسين أوضاع المدن الجامعية ووضعها على رأس الأولويات بهدف توفير أفضل سبل الرعاية للطلاب وتسكينهم في أماكن تليق بهم، مع توفير كافة وسائل الأمان والراحة أثناء إقامتهم مما يقلل من شعورهم بالاغتراب، ويضمن للأسر الاطمئنان على أبنائهم، باعتبار أن المدن الجامعة ليست مجرد مكان للسكن وإنما هي بمثابة البيت الكبير للمقيمين فيها.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية
رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن جميع عمليات التطوير والتجديد والصيانة بمباني مدينة الطلاب تأتي في إطار الخطة التي تم وضعها لتطوير المدن، وتشغيل بعض الأماكن التي خرجت عن الخدمة، مشددًا على ضرورة سرعة الإنتهاء من عمليات الصيانة تمهيدًا لبدء تسكين الطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الكامل للمدن الجامعية التابعة لها، ومتابعة الاحتياجات الخاصة بالغرف وتوفيرها، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تحرص على تقديم كل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتوفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، كما توفر لهم المناخ الملائم لممارسة الأنشطة حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على النجاح والتفوق الدراسي.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية
رئيس جامعة القاهرة يتفقد المدن الجامعية

جدير بالذكر، أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستوعب نحو 14 ألف طالب وطالبة، وتشمل مدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد والتي سوف تستقبل طلاب جامعة القاهرة الأهلية، إلى جانب وجود البيوت الخارجية التي تقدم خدمات السكن للطلبة والطالبات بمختلف المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة بين السرايات للمدينة الجامعية للطلاب المدن الجامعية مدينة الطلبة بالشيخ زايد مدينة الرعاية للطالبات ببولاق مدينة الطالبات بالجيزة

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة القاهرة يستعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads