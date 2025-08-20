قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

أزمة كبيرة يعيشها نادى الزمالك عقب قيام لجنة من جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أمر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، كما تضاربت البيانات النارية بين طرفي الأزمة، حيث أصدر الطرفان بيانات نارية تفيد بصحة موقف كل طرف وناشد قيادات وجماهير نادي الزمالك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وحل الأزمة.

وترصد فيتو مستجدات الأزمة، وهل تتدخل القيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة؟

- كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

- قامت لجنة من جهاز مدينة 6 أكتوبر ترافقها قوة من قسم الشرطة، بتنفيذ أمر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

- قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك: إن جماهير الزمالك على يقين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحل مشكلة أرض نادي الزمالك لإيمانه بأهمية الرياضة وتسلمنا قرار مد التخصيص حتى 2026 منذ أسبوع

الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك

وأضاف فى تصريحات إعلامية: الدولة المصرية منحت نادي الزمالك موافقات على تغيير الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه كدفعة مقدمة من أجل موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية لأرض نادي الزمالك، من أصل 800 مليون جنيه

وقال إنه تم التعاقد مع أحدى الجهات المختصة التي تتولى عملية تطوير نادي الزمالك وأن نادي الزمالك مبيعملش حاجة مستخبية ومعنا كل المستندات بموافقات هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من أجل أرض نادي الزمالك وتعاقدنا مع بعض البنوك من أجل الاستثمار فى أرض نادي الزمالك

وأضاف: الأسبوع الماضي تسلمنا قرار مد تخصيص أرض نادي الزمالك حتى عام 2026 وتلقيت خبر من المهندسين فى موقع أرض نادي الزمالك بسحب جهاز حدائق أكتوبر الأرض”.

بيان مجلس إدارة نادي الزمالك

- أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيانا رسميا بشأن أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه.

ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسئول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي.

ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره.

بيان وزارة الإسكان والمرافق

كما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق بيانا توضيحيا حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك.

وقالت الوزارة إنه فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٣، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام ٢٠٢٠ تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ.

وتابع البيان: في عام ٢٠٢١ وجه رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:

- قيام وزارة الإسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة.

- مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.

وجاء بالبيان: تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى ١٪؜ من المشروع.

وبتاريخ ٤ /٤/ ٢٠٢٤ أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمن برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو ٢٠٢٥، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مبانٍ لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وبالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي ٤ يونيو ٢٠٢٥ تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناء عليه صدر قرار سحب الأرض في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وتم تنفيذ القرار في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.

وبالنسبة للخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٥، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب؛ لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله وذلك بناءً على إفادة سيادته بذلك.

ويبقي السؤال هل تتدخل القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي لفض الاشتباك بين نادى الزمالك ووزارة الإسكان؟..الأيام المقبلة ستجيب على ذلك وسط ترقب جماهير نادى الزمالك حل الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

