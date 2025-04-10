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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب في أطفيح وضبط المتهمين

الامن يكشف ملابسات
الامن يكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب في اطفيح وضبط المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من القبض على شابين قاما بتعذيب كلب وتصوير الواقعة في منطقة أطفيح.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الشابين وهو يعتدي على الكلب باستخدام عصا، بينما كان الآخر يقوم بتصوير الحادث.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة وقعت بسبب إزعاج الكلب للمتهم الأول بسبب نباحه أمام منزله، حيث قام بالإمساك به وربطه ثم تعذيبه.

من جانبه، قام المتهم الثاني بتصوير المشهد ونشره على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المتابعين.

تم ضبط المتهمين وهما مقيمان في دائرة مركز شرطة أطفيح، كما تم العثور على الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة. وقد اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتُجرى حاليا الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

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