رئيس "قناة السويس": تطوير الشركات التابعة للهيئة يساعد في توطين الصناعات البحرية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير الترسانات والشركات التابعة لها ورفع الكفاءة الإنتاجية لها ضمن استراتيجية الهيئة الطموحة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الدور التنموي والخدمي للهيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

فتح آفاق جديدة نحو توطين الصناعات البحرية

وأوضح الفريق ربيع أن تطوير الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، يفتح أفاقا جديدة للجهود الرامية لتوطين الصناعات البحرية والتحول لمركز إقليمي لصيانة الوحدات البحرية المختلفة وفتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت التوسعات الجديدة للشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بأسوان، شهدت إنزال الفندق العائم"أوجيني" إلى المياه بعد إتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة على الجفاف، وذلك بحضور سفراء دول كينيا وتنزانيا وأوغندا، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ممثلا عن محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

معلومات عن عملية صيانة الفندق العائم

ويبلغ طول الفندق العائم ٧٢ مترا، وعرضه ١٣مترا، بوزن ١٦٠٠ طن.

وشملت عملية الصيانة والإصلاح للفندق العائم"أوجيني" تغيير الحديد التالف بوزن حوالى ٣٠ طنا، وإتمام أعمال الصيانة الشاملة للوحدة تحت إشراف هيئة الإشراف البولندية، ومن المقرر استكمال الأعمال الكهربائية والميكانيكية وعزل غرفة الماكينات وصيانة معدات السطح والأوناش واستكمال أعمال دهانات super structure وذلك بعد إنزال الوحدة للمياه.

رسالة شكر من محافظ أسوان لرئيس هيئة قناة السويس

ومن جانبه وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على الدور التنموي للهيئة وأعرب عن اعتزازه بهذا الحدث الهام بتقديم الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة أعمال الصيانة الدورية والدعم الفني لأحد الفنادق العائمة الكبرى في منطقة خلف السد العالي قبل بدء الموسم السياحي بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز نشاط السياحة النهرية.

وأضاف محافظ أسوان بأن توسعات الشركة البورسعيدية بأسوان تعد إضافة كبيرة لدعم نشاط السياحة والأعمال التجارية في هذه المنطقة الواعدة التي يتوقع تزايد الحركة التجارية بين مصر والدول الأفريقية من خلال بوابة مصر الجنوبية أسوان، موجها الشكر لهيئة قناة السويس على ضخ استثمارات ضخمة بأسوان، متمنيا النجاح والتوفيق لكافة المشروعات الوطنية على أرض محافظة أسوان.

وخلال احتفالية الشركة بأسوان، أكد المهندس ياسر نور الدين رئيس الشركة البورسعيدية أن التوسعات الجديدة للشركة تعد خطوة هامة في دعم مسيرة الشركة نحو تعزيز مكانتها محليا وإقليميا.

وأوضح رئيس الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية أن عمليات الرفع والإنزال للفنادق العائمة بموقع الشركة بأسوان تتم بتقنيات حديثة باستخدام الوسائد الهوائية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة تحت إشراف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وباعتماد هيئة النقل النهري.

جدير بالإشارة، أن توسعات الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تعد هي الأولى من نوعها للشركة خلف السد العالي، ويأتي ذلك بعد تجهيز موقع الشركة الجديد المطل على بحيرة ناصر للقيام بأعمال العمرة الدورية للفنادق العائمة والمراكب السياحية العاملة في نطاق (أبو سمبل_ أسوان) والتي لا تتمكن من تخطي السد العالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.