جامعة الفيوم تدشن النسخة 53 من دورة إعداد المعلم الجامعي

دشنت جامعة الفيوم دورة إعداد المعلم الجامعي الثالثة والخمسين، والتي تستمر من اليوم وحتى 21 من شهر أغسطس الجاري، بكلية التربية، بحسب ما أكده الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة.

دورة إعداد المعلم الجامعي الأهداف والمستهدفون

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن دورة إعداد المعلم الجامعي تستهدف تنمية قدرات أعضاء الهيئة المعاونة، وتُعد فرصة لتبادل الخبرات والعمل على تنمية كفاءة وقدرات المعلم الجامعي، وتحتوي علي محاضرات تتعلق بالعمل التربوي والتحول الرقمي، وأهداف البحث العلمي ومجالاته وأهميته.

فيما قال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورعاصم العيسوي، أن الدورة تتيح للمشاركين التعرف على إمكانيات الجامعة ودورها في تنمية المجتمع وتطويره وخدمة البيئة.

وأكد الدكتور شريف العطار، تائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن دورة إعداد المعلم الجامعي من أهم الدورات التي تتناول كل ما يتعلق بالتدريب وأساليب التدريس والالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس.

وتابعت الدكتور آمال جمعة عميد كلية التربية،أن الدورة تهدف إلى التعريف بالجامعة والتعرف على الدور الرئيسي للتعليم الجامعي.

 

"بناء الوعي ومواجهة الشائعات" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

جامعة الفيوم تتسلم معدات حاسوبية متطورة من المركز الأوروبي للأبحاث النووية

يذكر أن الدورة تشمل عددًا من المحاضرات عن الجامعة ومجتمع بيئة الفيوم، الالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس، أساسيات بناء المنهج الجامعي وتطويره، إدارة الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسي، ميكنة نظم التقويم، سيكولوجية الطالب الجامعي، البحث العلمي وأهميته، استراتيجيات التدريس في المرحلة الجامعية.

