رئيس "التنظيم والإدارة": إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية

كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة "الشباك الواحد" بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة بالجهاز في جميع احتياجاتها من هيكلة أو بطاقات وصف وظيفي أو شئون وظيفية وغيرها من الموضوعات، مع منح الصلاحيات والتفويض لرئيس الإدارة المركزية لاتخاذ القرار دون الرجوع لرئيس الجهاز، وذلك بعد الضوابط الجديدة التي تم وضعها لضمان جودة القرار.

وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تلبية احتياجات القطاعات الخدمية الحيوية وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الجهاز نفذ مسابقات للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة تقدم لها أكثر من نصف مليون متقدم، وهو ما يشير إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الجهاز، موضحًا أن المركز وفر بنية تحتية متطورة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين.

واستعرض رئيس الجهاز، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين اليوم، عددًا من الإجراءات التي تم إضافتها لتطوير منظومة المسابقات المركزية، ومنها فكرة الرغبات، والتي تأتي في إطار إتاحة سعة من الوقت أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني للجهاز ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظته، حيث منحهم الجهاز الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام من يقدم تظلمًا من هؤلاء الناجحين ولم يسفر تظلمه عن أحقيته في تغيير نتيجته؛ لتسجيل رغباته إذا أراد.

وأوضح أن الجهاز أتاح أمام هذا المتقدم حرية اختيار محافظة من المحافظات المتاحة التي لم يستكمل بها العدد المطلوب، على أن يقوم وفقًا لرغباته بترتيب المحافظات التي ستتاح له على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

كما تحدث رئيس الجهاز عن قوائم الانتظار قائلًا إن هذه الخطوة تأتي استجابة لاهتمام ومطالب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني بنجاح، ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بهم، بالإضافة إلى ترتيبهم داخل قوائم الانتظار التي تم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات، وسوف يتم الرجوع إلى هذه القوائم في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلام الوظيفة، وذلك خلال مدة سريان القائمة التي تمتد لعام كامل من تاريخ إعلان النتيجة.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم في قائمة الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، عقب استبعاد بعض المتقدمين الذين سبق نجاحهم في مسابقة مماثلة أجريت العام الماضي، ويجري حاليًا استكمال إجراءات التعاقد معهم في ضوء تلك المسابقة.

وأعلن رئيس الجهاز عن إتاحة النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم، فضلًا عن التوجه لفتح مراكز إقليمية لمركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، الذي يُعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم مختلف المصالح الحكومية بتقنيات حديثة وإدارة ذكية.

