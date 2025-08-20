الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس "التنظيم والإدارة": إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو

كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة "الشباك الواحد" بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة بالجهاز في جميع احتياجاتها من هيكلة أو بطاقات وصف وظيفي أو شئون وظيفية وغيرها من الموضوعات، مع منح الصلاحيات والتفويض لرئيس الإدارة المركزية لاتخاذ القرار دون الرجوع لرئيس الجهاز، وذلك بعد الضوابط الجديدة التي تم وضعها لضمان جودة القرار.

وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تلبية احتياجات القطاعات الخدمية الحيوية وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الجهاز نفذ مسابقات للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة تقدم لها أكثر من نصف مليون متقدم، وهو ما يشير إلى الجهد الكبير الذي يقوم به الجهاز، موضحًا أن المركز وفر بنية تحتية متطورة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين. 

واستعرض رئيس الجهاز، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين اليوم، عددًا من الإجراءات التي تم إضافتها لتطوير منظومة المسابقات المركزية، ومنها فكرة الرغبات، والتي تأتي في إطار إتاحة سعة من الوقت أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني للجهاز ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظته، حيث منحهم الجهاز الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام من يقدم تظلمًا من هؤلاء الناجحين ولم يسفر تظلمه عن أحقيته في تغيير نتيجته؛ لتسجيل رغباته إذا أراد. 

وأوضح أن الجهاز أتاح أمام هذا المتقدم حرية اختيار محافظة من المحافظات المتاحة التي لم يستكمل بها العدد المطلوب، على أن يقوم وفقًا لرغباته بترتيب المحافظات التي ستتاح له على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

كما تحدث رئيس الجهاز عن قوائم الانتظار قائلًا إن هذه الخطوة تأتي استجابة لاهتمام ومطالب المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني بنجاح، ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم إتاحة نتائج التظلمات الخاصة بهم، بالإضافة إلى ترتيبهم داخل قوائم الانتظار التي تم إعدادها وفقًا لمجموع الدرجات، وسوف يتم الرجوع إلى هذه القوائم في حال عدم استكمال أي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة أو عدم استلام الوظيفة، وذلك خلال مدة سريان القائمة التي تمتد لعام كامل من تاريخ إعلان النتيجة.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم في قائمة الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، عقب استبعاد بعض المتقدمين الذين سبق نجاحهم في مسابقة مماثلة أجريت العام الماضي، ويجري حاليًا استكمال إجراءات التعاقد معهم في ضوء تلك المسابقة.

وأعلن رئيس الجهاز عن إتاحة النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم، فضلًا عن التوجه لفتح مراكز إقليمية لمركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، الذي يُعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم مختلف المصالح الحكومية بتقنيات حديثة وإدارة ذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المركزي للتنظيم والادارة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يكشف حقيقة إلغاء التكليف للأطباء والممرضين

رئيس التنظيم والإدارة: إنشاء مركز لتقييم اختبارات المتقدمين للوظائف في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads