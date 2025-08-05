الائتلاف المصري: الصعيد يُظهر قوته الانتخابية بحضور عشائري كثيف

أوضح الائتلاف المصري لحقوق الإنسان ، محافظات جنوب الصعيد، ولا سيما سوهاج وقنا وأسوان، شهدت حضورًا انتخابيًا بارزًا خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اتسم بالتنظيم الواضح والطابع العشائري والقبلي المميز.



مشاركة كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ

ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إقبالًا كبيرًا للناخبين على لجان الاقتراع، مع مشاركة ملحوظة للعائلات الكبرى والقبائل الممتدة، في مشهد يعكس حرص هذه الكيانات الاجتماعية على تأكيد حضورها السياسي، وإرسال رسائل هادئة للقوى الحزبية باعتبارها طرفًا أساسيًا في المعادلة الانتخابية المقبلة.





وعلى الرغم من الكثافة العددية لهذه الحشود، لم تُسجَّل أي توجيهات تصويتية مباشرة أو ضغوط لصالح مرشحين بعينهم، ما عكس مرونة في العملية الانتخابية وتنوعًا في الانحيازات داخل هذه الكتل العشائرية، بما يدل على حالة من النضج السياسي المتزايد.





وفيما يلي أبرز اللجان التي شهدت حضورًا لافتًا:

أولًا: محافظة قنا





مركز نقادة: معهد حاجر دنفيق الأزهري الابتدائي – أم كلثوم الصوابي.

لجنة (232): مدرسة ناصر بأبو مناع بحري – دشنا.

لجنة (232): مركز دشنا – قنا (إقبال كبير من سيدات أبو مناع بدشنا).

لجنة (48): مدرسة التحرير الإعدادية بنين بمركز قنا – شارع الأحوال (بجوار الإعدادية بنات).

لجنة (156): مدرسة الأوسط قمولا – شلاو.

مدرسة البحري قمولا – العربات.

لجنة (74): مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية – حجازة قبلي.

لجنة (57): مركز شباب سيدي عبد الرحيم.

لجنة (157): معهد حاجر دنفيق الأزهري – نقادة.

لجنة (233): مدرسة الشهيد محمود الأمين – أبو مناع بحري.

مدرسة كوم بلال الابتدائية – نقادة.









ثانيًا: محافظة أسيوط





لجنة (8): مدرسة ظريفة – مركز أسيوط.









ثالثًا: محافظة المنيا





مدرسة منبال الابتدائية والشهيد موسى جلال – سيلة الغربية.

لجنة (391): مدرسة بني روح الابتدائية – مركز ملوي.

لجنة (398): مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي – بني حافظ – مركز ملوي.

لجنة (459): مدرسة عزبة أيوب الإعدادية – بني سالم أيوب – مركز ديرمواس.

لجنة (460): مدرسة بني سالم الإعدادية المشتركة – أباظة – بني سالم – مركز ديرمواس.

لجنة (462): مدرسة اللواء مهران – بني حرام – مركز ديرمواس.

لجنة (463): مدرسة تل بني عمران الإعدادية المشتركة – تل بني عمران.

لجنة (464): مدرسة جزيرة تل بني عمران الابتدائية – جزيرة تل بني عمران.

لجنة (245): مدرسة المهندس جمال عبد المجيد موسى الابتدائية – بني وركان – مركز العدوة.

لجنة (257): مدرسة بني عامر الإعدادية – بني عامر – مركز العدوة.

لجنة (260): مدرسة الثانوية بنات – شارع مصر أسوان – بندر بني مزار.

لجنة (261): مدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات – شارع الثورة – بني مزار.

لجنة (262): مدرسة بني مزار الإعدادية بنات – أمام البنك الوطني – بندر بني مزار.

لجنة (295): مدرسة بني صامت الابتدائية رقم 1 – بني صامت – مركز بني مزار.

لجنة (298): مدرسة أبو جلبان للتعليم الأساسي – أبو جلبان – قرية بني صامت – مركز بني مزار.

لجنة (304): مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات – بجوار الإدارة التعليمية – بني مزار.

لجنة (308): مدرسة بني مزار الثانوية بنين الجديدة – بني مزار.

لجنة (45): مدرسة تلة الإعدادية بنات – قرية تلة.

لجنة (44): مدرسة الوحدة الابتدائية – قرية تلة (عدد الناخبين 10,142).

لجنة (221): مدرسة اللواء الابتدائية المشتركة – بندر مغاغة – مركز مغاغة.

لجنة (222): مدرسة مغاغة الثانوية بنين الجديدة – قلينى – بندر مغاغة.

لجنة (230): الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

لجنة (231): معهد مغاغة الابتدائي الأزهري – بندر مغاغة.

لجنة (232): مدرسة طه حسين الإعدادية – بندر مغاغة.

لجنة (369): مدرسة منشأة المغالقة الابتدائية – منشأة المغالقة – مركز ملوي.









رابعًا: محافظة أسوان





لجنة (32): مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة.

لجنة (34): مدرسة شجرة الدر الابتدائية المشتركة.

لجنة (45): مدرسة العروة الوثقى للتعليم الأساسي المشتركة.

لجنة (51): مدرسة كيما الابتدائية المشتركة.

لجنة (28): مجمع محمد منير حسين الابتدائي المشترك.

لجنة (47): مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة.









خامسًا: محافظة بني سويف





لجنة (196): مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية – بندر ببا.

لجنة فرعية (237).

لجنة (84): مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية الجديدة.

لجنة (171): مدرسة الضبعية الابتدائية.

لجنة (192): مدرسة السلام الابتدائية.

لجنة (180): مدرسة المجلس.

لجنة (403): مدرسة الحدادين.

لجنة (71): مدرسة مشيخة الحاجر.

لجنة (82): مدرسة الحاجر.





سادسًا: محافظة الأقصر

لجنة (28): مدرسة أبو الحجاج الابتدائية – بندر الأقصر





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