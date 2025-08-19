الثلاثاء 19 أغسطس 2025
خارج الحدود

مسئول إسرائيلي: نحن بمرحلة الحسم النهائي ضد حماس ولن نترك أي محتجز

غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسؤول حكومي أن إسرائيل تعتبر نفسها الآن في مرحلة الحسم النهائي ضد حركة حماس، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية المكثفة في قطاع غزة.

ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين

وأضاف المسؤول أن تل أبيب لن تتخلى عن أي محتجز لديها رهائن لدى حماس، مشددًا على أن هذا الملف سيبقى أولوية في أي تحرك سياسي أو عسكري.

من جانبه قال طاهر النونو، القيادي في حركة حماس، إن هناك تنسيقًا وثيقًا ومباشرًا مع مصر وقطر بهدف إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة والتوصل إلى تفاهمات سياسية تضمن تهدئة شاملة.

استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي 

وأكد النونو  في تصريحات خاصة لـ" القاهرة الإخبارية" أن المقاومة تظل مستمرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائمًا في غزة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

إدارة غزة
وكشف القيادي بحماس عن موافقة الحركة على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة، مع ترحيبها بخيار تشكيل حكومة وحدة وطنية أو لجنة توافقية تتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الإدارة الأمريكية توفر الغطاء السياسي لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن الموقف الأمريكي أحد العوامل الرئيسية في إطالة أمد الحرب.

 

وأوضح أن إسرائيل باتت مصدر تهديد لكل دول الشرق الأوسط، في ظل سياساتها العدوانية وتوسعها العسكري المستمر.

ولفت النونو إلى أن أحداث 7 أكتوبر جاءت نتيجة السياسات الإسرائيلية تجاه القدس والضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات.

إسرائيل حماس قطاع غزة غزة تل أبيب

