ختام مهرجان طرب للجامعات تحت شعار “الفن هوية وثقافة”

شهدت جامعة السويس الجلسة الختامية لمهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، الذى نظمته الجامعة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، ليعكس حرص الدولة على دعم الفنون وتشجيع المواهب الطلابية، ويأتى ذلك تحت رعاية ودعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يؤكد على أهمية المهرجان كمنصة وطنية لصقل مهارات الشباب وتعزيز الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالفنون باعتبارها قوة ناعمة تُسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

مهرجان طرب الأول

ومن جانبه، أشاد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بما شهده المهرجان من مستوى فني راقٍ وتنظيم متميز يعكس إبداعات شباب الجامعات، مؤكدًا أن السويس تثمن مثل تلك الفعاليات التي تُسهم في إبراز المواهب على أرضها.

وقد أعرب عن تقديره لجميع من ساهم في تنظيم هذا الحدث المتميز الذي أتاح للطلاب فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية والإبداعية، مؤكدًا أن الفن رسالة سامية، وأن دعم المواهب الشابة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.

مهرجان طرب الأول

ودعا المحافظ الطلاب إلى مواصلة مشوار الإبداع والتميز، كما كشف عن تطلع المحافظة لتنظيم النسخة الثانية من المهرجان العام المقبل بشكل أوسع، مع فتح أبوابه للجمهور، وإطالة مدة فعالياته لتشمل أنشطة متنوعة في الجامعة وقصر الثقافة وممشى السويس، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية ووضع السويس على الخريطة السياحية والثقافية لمصر.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة ترى في الطلاب شركاء فاعلين في صناعة المستقبل، وأن الأنشطة الفنية والثقافية ركيزة أساسية في بناء الشخصية المتكاملة، وتنمية المهارات، وتعزيز روح المبادرة والانتماء الوطني.

مهرجان طرب الأول

وأوضح أن الفنون الموسيقية والغنائية تعد مرآةً تعكس رقي الشعوب وعمق حضاراتها، وأن الاهتمام بها يعكس حرص الجامعة على صقل المواهب وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم وإبداعهم أمام جمهور واسع، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمصر.

وأشار الدكتور حنيجل إلى أن الجامعة، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة عملت على توفير بيئة متكاملة للطلاب، تجمع بين التنافس الشريف والتعلم العملي، وتمكين الشباب من ممارسة الفن والإبداع بروح الفريق، مشيدًا بدور وزارة التعليم العالي والدولة في دعم المبادرات الطلابية والفنية، وحرصها على ترسيخ مكانة الفنون كقوة ناعمة لتعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الثقافية في جيل الشباب.

مهرجان طرب الأول

ووجه رئيس الجامعة حديثه إلى الطلاب، مشجعًا إياهم على استثمار مواهبهم وشغفهم في إثراء المشهد الفني والثقافي، مؤكدًا أن كل فكرة يبتكرونها وكل أداء يقدمونه هو مساهمة حقيقية في نهضة الوطن.

كما أشاد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالإنجازات المتميزة التي قدمها الطلاب خلال فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي تضع دعم المواهب الطلابية والإبداع الفني في صميم اهتمامها.

مهرجان طرب الأول

وأوضح أن مهرجان "طرب" يتجاوز كونه مجرد مسابقة فنية، ليكون منصة وطنية تتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم، وإبراز قدراتهم الموسيقية والغنائية، بما يعكس الوجه الحضاري والثقافي لمصر، ويعزز روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وأكد همام أن ما شهدته فعاليات المهرجان من عروض موسيقية وغنائية وأداء جماعي يمثل رسالة محبة وسلام من شباب مصر إلى العالم، ويبرز دور الجامعات في تحويل طاقات الطلاب إلى إبداعات ملموسة، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تشكل جزءًا أساسيًا من عملية التعليم، وتمنح الشباب فرصة لصقل مهاراتهم، وتنمية التفكير الإبداعي، والعمل بروح الفريق، ما يجعلهم أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل والمشاركة بفاعلية في تنمية الوطن.

مهرجان طرب الأول

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي عن جامعة السويس يستعرض إنجازاتها وأنشطتها الطلابية، كما تزينت الفعالية بعروض فنية متميزة تضمنت نماذج كورال طرب وتقديم فقرات ميدلى وايضا تضمن الحفل عرض نماذج العزف الفردى والغناء الفردى، وعرض الأداء الحركي لطلاب وطالبات علوم الرياضة بجامعة السويس، وعرض «السمسمية» الذي مزج بين الإيقاعات التقليدية والابتكار الفني، ليشكل لوحة مستوحاة من تراث مصر بروح عصرية.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والشهادات على الطلاب، وسط أجواء من الفخر والبهجة، لتؤكد الجلسة الختامية نجاح المهرجان كمنصة وطنية لإبراز المواهب الطلابية، وتعزيز مكانة الفن الجامعي كركيزة أساسية في بناء الشخصية الثقافية والإبداعية للشباب.

