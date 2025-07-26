السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض حلي ذهبية من كنوز تانيس (صور)

الحلي الذهبية لكنوز
الحلي الذهبية لكنوز تانيس المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير
ads

يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة من الحلي المذهلة من كنوز تانيس والتي عثر عليها في صان الحجر بمحافظة الشرقية، ويتم بقاعتي كنوز تانيس وبسوسنس بالدور العلوي بالمتحف.

قاعات عرض كنوز تانيس بالمتحف المصري بالتحرير

وكانت وزارة السياحة والآثار أنتهت من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات كنوز تانيس، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات والتي سوف تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها لتحل محل كنوز الملك توت عنخ آمون والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير قُبيل افتتاحه، وتم الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز تانيس والتي يبلغ عددها حوالي 2000 قطعة أثرية تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك شيشنق وبسوسنس الأول، وقام فريق متخصص من متحف اللوفر بترميم هذه القطع بالتعاون مع فريق ترميم المتحف المصري.

 

تطوير نظام الإضاءة بقاعة عرض كنوز تانيس

 وأشارت الوزارة إلي أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتغيير نظام الإضاءة بالمتحف وتطوير فتارين العرض المتحفي به، بالإضافة إلى وضع الخطة الرئيسية وتطوير الإستراتيجيات بالمتحف، وخطة التنمية المستدامة والتي يشرف عليها المتحف المصري ببرلين.

وحددت وزارة السياحة والآثار مواعيد فتح واستقبال الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير اعتبارا من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون أمر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري كنوز تانيس صان الحجر الشرقية محافظة الشرقية مقتنيات كنوز تانيس وزارة السياحة والآثار الملك توت عنخ امون كنوز الملك توت عنخ آمون توت عنخ امون

مواد متعلقة

بعد قرار وقفه، محافظة الجيزة تنشر شكل الإسكوتر الكهربائي الممنوع

الكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال وزيادة الاستهلاك بالوصول لـ38 ألف ميجاوات

كشف أثري عن مدينة سكنية شهدت فترة التحول من الوثنية للمسيحية بالخارجة

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة طقس الغد.. الصحة تقدم 11 مليون خدمة طبية خلال أسبوع.. وتوجيهات رئاسية بإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول

رئيس التعبئة والإحصاء يطّلع على تطورات العمل في محطة الضبعة النووية

وزارة السياحة تطلق منصة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمواقع الأثرية والمتاحف

محمود عصمت: نعمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة

المتحف المصري بالتحرير يقدم برنامجا تدريبيا صيفيا لطلاب كليات الآثار والإرشاد السياحي

الأكثر قراءة

خلال ساعات، تصعيد قيادات شابة في حركة تنقلات الشرطة 2025

في انتظار التصديق عليه، أول مراحل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

بعد فيضانات وسيول إثيوبيا، خبراء يكشفون موعد وصول الإيراد الكامل لمياه النيل إلى مصر

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عاما

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

يحدث لأول مرة، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 26 يوليو 2025

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الغفلة وكيفيتها وكم عدد ركعاتها؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية