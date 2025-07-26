المتحف المصري بالتحرير يعرض حلي ذهبية من كنوز تانيس (صور)

يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة من الحلي المذهلة من كنوز تانيس والتي عثر عليها في صان الحجر بمحافظة الشرقية، ويتم بقاعتي كنوز تانيس وبسوسنس بالدور العلوي بالمتحف.

قاعات عرض كنوز تانيس بالمتحف المصري بالتحرير

وكانت وزارة السياحة والآثار أنتهت من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات كنوز تانيس، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات والتي سوف تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها لتحل محل كنوز الملك توت عنخ آمون والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير قُبيل افتتاحه، وتم الانتهاء من سيناريو العرض الخاص بكنوز تانيس والتي يبلغ عددها حوالي 2000 قطعة أثرية تضم أقنعة من الذهب، وتوابيت من الفضة للملوك شيشنق وبسوسنس الأول، وقام فريق متخصص من متحف اللوفر بترميم هذه القطع بالتعاون مع فريق ترميم المتحف المصري.

تطوير نظام الإضاءة بقاعة عرض كنوز تانيس

وأشارت الوزارة إلي أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتغيير نظام الإضاءة بالمتحف وتطوير فتارين العرض المتحفي به، بالإضافة إلى وضع الخطة الرئيسية وتطوير الإستراتيجيات بالمتحف، وخطة التنمية المستدامة والتي يشرف عليها المتحف المصري ببرلين.

وحددت وزارة السياحة والآثار مواعيد فتح واستقبال الزائرين بالمتحف المصري بالتحرير اعتبارا من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء على أن يكون أمر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير في عيد الفطر

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، وتصل إلى 550 جنيها للزائرين الأجانب وتصل إلى 275 جنيها للطلاب الأجانب أيضا.

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