الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

رسميا، روما الإيطالي يضم نجم أستون فيلا لقائمة لاعبيه

روما
روما

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع ليون بايلي، نجم أستون فيلا، ليعزز صفوف الجيالوروسي استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح روما، في بيان له عبر موقعه الرسمي: "يسرنا الإعلان عن تعاقدنا مع بايلي قادما من الفيلا، الصفقة عبارة عن إعارة مع خيار الشراء".

وأشار النادي الإيطالي إلى أن بايلي قرر ارتداء القميص رقم 31 مع روما، ويعد بايلي المولود عام 1997، هو أول لاعب كرة قدم جامايكي في تاريخ نادي روما.

ويلعب ليون كجناح هجومي، وشارك في 377 مباراة تنافسية في المسابقات المحلية والدولية، مسجلا 76 هدفا خلال مسيرته الكروية.

وتشير عدة مصادر إلى أن روما ضم بايلي مقابل 2 مليون يورو قيمة الإعارة، فيما تبلغ قيمة بند خيار الشراء 22 مليون يورو.

