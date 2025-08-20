رسميا، روما الإيطالي يضم نجم أستون فيلا لقائمة لاعبيه

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع ليون بايلي، نجم أستون فيلا، ليعزز صفوف الجيالوروسي استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح روما، في بيان له عبر موقعه الرسمي: "يسرنا الإعلان عن تعاقدنا مع بايلي قادما من الفيلا، الصفقة عبارة عن إعارة مع خيار الشراء".

وأشار النادي الإيطالي إلى أن بايلي قرر ارتداء القميص رقم 31 مع روما، ويعد بايلي المولود عام 1997، هو أول لاعب كرة قدم جامايكي في تاريخ نادي روما.

ويلعب ليون كجناح هجومي، وشارك في 377 مباراة تنافسية في المسابقات المحلية والدولية، مسجلا 76 هدفا خلال مسيرته الكروية.

وتشير عدة مصادر إلى أن روما ضم بايلي مقابل 2 مليون يورو قيمة الإعارة، فيما تبلغ قيمة بند خيار الشراء 22 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.