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رياضة

وديا، روما يخسر أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة استعدادا للموسم الجديد

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

تلقى فريق روما الإيطالي خسارة ثقيلة أمام أستون فيلا الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد 2025/2026.

 

روما يتعاقد مع ديفيس فاسكيز

وأعلن نادي روما الإيطالي، رسميًّا تعاقده مع الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى 2027.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد الحارس الكولومبي بالتراضي، ليعلن روما ضمه بديلا للصربي ميلي سفيلار حارس الفريق الأساسي.

 

وكان روما أعلن تجديد عقد حارسه الأساسي الصربي ميلي سفيلار حتى 2030.

 

روما يبدأ تحركاته لضم موهبة برشلونة 

كشفت تقارير أن مارك بيرنال لاعب برشلونة الشاب، تلقى عروضًا للرحيل عن صفوف البارسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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