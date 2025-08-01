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رياضة

تقارير تكشف وجهة سعود عبد الحميد المقبلة بعد روما الإيطالي

سعود عبدالحميد،فيتو
سعود عبدالحميد،فيتو

 سلطت تقارير عن  مستقبل الدولي سعود عبد الحميد لاعب نادي روما الإيطالي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، سينتقل سعود إلى صفوف لانس الفرنسي.

وأكد أن اللاعب سيذهب على سبيل الإعارة مع وجود خيار غير إلزامي بالشراء مستقبلًا.

وكان قد ارتبط سعود بالعودة إلى دوري روشن من خلال الانتقال إلى صفوف النصر السعودي.

ويرغب نادي النصر من خلال مدربه جورجي جيسوس في ضم اللاعب إلا أن هناك رغبة من اللاعب للاستمرار في أوروبا.

وكان سعود عبدالحميد قد انضم إلى صفوف روما في بداية الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة.

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