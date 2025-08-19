إيتيدا تنظم أول ورشة عمل حول الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بالتعاون مع شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين، أول ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الخميس 21 أغسطس الجاري بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

تنمية مهارات الصحفيين

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات الصحفيين وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية بما يدعم معايير المهنية والدقة في العمل الصحفي والإعلامي. كما تهدف الورشة إلى التعريف بسبل توظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، وكيفية الاستفادة منها في إنتاج محتوى احترافي عالي الجودة.

ويتضمن البرنامج التدريبي، الذي يقدمه خبراء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، مقدمة حول مفاهيم وقوانين حماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وفوائده وأدواته، مع عرض تطبيقات عملية توضح كيفية توظيف هذه التقنيات في تعزيز الإنتاجية.

الذكاء الاصطناعى ورفع كفاءة العمل

كما سيتعرف المشاركون على أدوات الكتابة ودعم الأعمال اليومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب مقدمة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، مع استعراض نماذج استخدام عملية توضح كيفية الاستفادة من هذه التقنيات لرفع كفاءة العمل وتحقيق نتائج ملموسة.

يأتي هذا التدريب في إطار رؤية "إيتيدا" ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات الرامية إلى تمكين الكوادر العاملة بمختلف التخصصات والقطاعات من مواكبة وتسخير أحدث التكنولوجيات، وتعزيز الشراكة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، بما يدعم بناء منظومة إعلامية متكاملة قادرة على الابتكار، والتأثير الإيجابي ونشر الوعي، وقيادة التحول نحو بيئة إعلامية رقمية متطورة.

وأكد مجلس إدارة شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين أن تنظيم هذه الورشة التدريبية يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للشعبة، والتي تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة الزملاء الصحفيين من خلال إمدادهم بالمهارات والمعارف الحديثة التي تساعدهم على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، إلى جانب مواجهة التحديات المتنامية للمهنة في ظل التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وأكدت الشعبة أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات الصحفية يمثل حجر الزاوية نحو صحافة أكثر احترافية، قادرة على استيعاب الأدوات المستحدثة وتوظيفها لخدمة المصداقية والدقة والموضوعية، بما يرسخ الثقة في الصحافة المصرية ويعزز مكانتها محليًا وإقليميًا.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضافت أن هذه الورشة تمثل خطوة عملية وجادة نحو تأهيل الصحفيين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بصورة مهنية، تتيح لهم إنتاج محتوى أكثر تنوعًا وجودة، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما تأتي ضمن رؤية الشعبة لتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع التكنولوجي، بما يسهم في بناء منظومة إعلامية متكاملة قادرة على الابتكار وصناعة التأثير الإيجابي في المجتمع.

