تشغيل 287 كشافًا بالطاقة الشمسية بطريق غرب بورسعيد (صور)

سادت حالة من الرضا والسعادة بين أهالي بورسعيد، بعد تشغيل 287 كشافا حديثا يعمل بنظام متطور من الطاقة الشمسية لإنارة طريق غرب بورسعيد، وذلك بناء على تعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

إنارة طريق غرب بورسعيد، فيتو

محافظ بورسعيد يستجيب للمواطنين

وكان اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، استجاب لمناشدات أهالي بورسعيد بانارة طريق غرب بورسعيد " طريق المطار" والذي يحتوي على كافيهات كثيرة وهو طريق مدخل المحافظة الباسلة.

إنارة طريق غرب بورسعيد، فيتو

إنارة طريق غرب بورسعيد بالطاقة الشمسية

وتفقد محافظ بورسعيد ما تم إنجازه من أعمال تركيب وتشغيل منظومة إنارة حديثة تعمل بالطاقة الشمسية بنظام “All in one” بالمنطقة السالف ذكرها، رافقه خلالها اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، وياسر عرفات رئيس حي غرب، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، وممثلي الجهات المنفذة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الأعمال التي تمت على أرض الواقع، وتشمل الانتهاء من صيانة الأعمدة وتركيب وتشغيل عدد ٢٨٧ كشافا حديثا يعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بدءًا من قرية الفيروز وحتى منفذ الجميل الجديد في كلا الاتجاهين والتي جرى تنفيذها.

إنارة طريق غرب بورسعيد، فيتو

استخدام الطاقة الشمسية لإنارة أعمدة الإنارة طاقة نظيفة

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الإنارة العامة بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية، والحد من الحوادث على الطريق وتيسير حركة السير، فضلا عن دعم توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

