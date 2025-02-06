الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس حي الدقي يتابع إنارة الشوارع ويستمع لشكاوى المواطنين في بين السرايات (صور)

رئيس حي الدقي
رئيس حي الدقي

قام المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، بجولة تفقدية لمنطقة بين السرايات، حيث تابع أعمال إنارة الشوارع الداخلية.
 

إنارة الشوارع على رأس أولويات الحي

وخلال الجولة، استمع رئيس الحي إلى شكاوى واستفسارات المواطنين، ووعد بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن. وأكد حرص الحي على توفير بيئة آمنة ومريحة لسكان المنطقة، مشيرًا إلى أن إنارة الشوارع تأتي على رأس أولويات الحي، حيث تساهم في الحد من الحوادث وتوفير الأمان للمواطنين.
 

كما تفقد رئيس الحي خلال جولته حالة النظافة في المنطقة، ووجه العاملين بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع القمامة بشكل دوري. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وتأتي هذه الجولة في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس حي الدقي بصفة دورية، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

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