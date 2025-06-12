الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يناقش أعمال إنارة طريق رافد جمصة (صور)

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية  اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سبل استكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة والذي يبدأ من كوبري جامعة المنصورة حتى مدينة جمصة، وذلك عقب الانتهاء من رفع كفاءة الطريق وصيانته وتطويره بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

بحث سبل استكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاستكمال أعمال الإنارة، والتنسيق التام بين فرع الهيئة العامة للطرق والكباري وقطاعي كهرباء شمال وجنوب الدقهلية، لضمان توفير المهمات المطلوبة من أعمدة وكابلات ومستلزمات الإنارة، بما يضمن تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن وبأعلى مستويات الجودة.

الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال والتقيد بالمواصفات


وقد أكد نائب المحافظ علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال والتقيد بالمواصفات الفنية المعتمدة واستمرار التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تعرقل سير العمل،وايضا المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية حول نسب التنفيذ والتحديات على أرض الواقع.

خطة متكاملة لصيانة مستدامة للإنارة 


وأشار لأهمية ضع خطة متكاملة لصيانة مستدامة للإنارة بعد الانتهاء من التنفيذ، حفاظًا على سلامة المواطنين ومظهر الطريق الحضاري.

 

تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين
وأوضح نائب المحافظ أن ذلك يأتي إطار حرص المحافظة على تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين، وخاصة على الطرق الحيوية التي تربط المدن الكبرى بالمناطق الساحلية.

 


حضر الاجتماع اللواء عماد دكروري السكرتير العام المساعد، ورؤساء مركزي ومدينة طلخا وبلقاس، ورؤساء قطاعي كهرباء جنوب وشمال الدقهلية، بالإضافة إلى مدير عام هيئة الطرق والكباري، ومدير عام الطرق بالدقهلية، ومديري عموم التخطيط والمتابعة والمشروعات بديوان عام المحافظة.

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