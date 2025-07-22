غرفة القاهرة تناقش تعاونًا جديدًا مع البنوك ضمن خطتها لتطوير خدمات منتسبيها

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال أمانة الصندوق اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء مع عدد من البنوك ؛ لبحث تعاون جديد لدعم منتسبي الغرفة وتطوير وتنوع الخدمات في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية.

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، ومحمد عبد العزيز رئيس القطاع المالي والإداري، وأعضاء الإدارة المالية بالغرفة.

منافسة كبيرة بين البنوك من أجل التعاون مع غرفة القاهرة

وشارك في الاجتماع عدد كبير من البنوك من القطاعين العام والخاص، حيث شهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك من أجل التعاون مع غرفة القاهرة بتقديم أفضل عروض لودائعها؛ لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبي الغرفة.

توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها

وأشاد اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، بالمنافسة بين البنوك للتعاون مع الغرفة، وإنه من خلال هذه المنافسة يتم الترسية على البنك الذي يقدم أكبر نسبة فائدة علي ودائع الغرفة، مشيرًا إلى أن أمانة صندوق الغرفة ستكثف جهودها في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.

بحث عروض جديدة مع البنوك

وقال "العبد": إن أمانة صندوق الغرفة تعقد هذا الاجتماع كل فترة لبحث عروض جديدة مع البنوك في القطاعين العام والخاص.

وقال إيهاب سعيد: إن منافسة عدد كبير من البنوك علي التعاون مع الغرفة يوسع نطاق التعاون ويؤدي إلى أكبر نسبة فائدة، وفي النهاية المستفيد الجانبين الغرفة والبنك الذي يتم التعاون معه، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطور وتنمية خدمات الغرفة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.

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