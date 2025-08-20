محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح بلغت 87.8 %، حيث تقدم للامتحان 49428 طالب وطالبة حضر منهم 42181 نجح 37026 طالب وطالبة.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024/ 2025



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٤٨%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٤.٢٥%.

واعتمد أيضا نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولي ٩٩.٣%.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس



ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.