أخبار مصر

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي  2024/ 2025 بنسبة نجاح بلغت 87.8 %، حيث تقدم للامتحان 49428 طالب وطالبة حضر منهم 42181 نجح 37026 طالب وطالبة.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة  2024/ 2025


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٤٨%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٤.٢٥%.

واعتمد أيضا نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولي  ٩٩.٣%. 

نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس


ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة  بإدخال رقم الجلوس.

