"شباب كفر الشيخ" تنعى والد محمد الشناوي

نعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، الحاج السيد الشناوي، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت المديرية في بيان رسمي صباح اليوم، أن الأسرة الرياضية والشبابية بالمحافظة تقف إلى جوار نجم المنتخب في هذا المصاب الجلل، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

نعي كبير للشناوي

ويأتي بيان النعي ضمن موجة تضامن واسعة مع محمد الشناوي، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، فقد سارعت العديد من المؤسسات الرياضية في مصر إلى تقديم واجب العزاء، وفي مقدمتها الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أصدر بيانًا رسميًا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أكد فيه أن كافة أعضاء الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين يقفون إلى جانب الشناوي في هذه اللحظة الإنسانية الصعبة.

وتستعد مدينة الحامول، مسقط رأس الفقيد، اليوم الأربعاء، لاستقبال جثمانه وتشييعه في جنازة مهيبة بعد صلاة الظهر، حيث تقرر تأجيل الجنازة التي كان مقررًا لها عقب صلاة الفجر نظرًا لبعض الإجراءات الخاصة بالدفن.

ومن المتوقع أن يشهد العزاء، الذي سيقام مساء اليوم، حضورًا مكثفًا من الأهالي وأبناء المحافظة، إلى جانب نجوم الكرة المصرية وعدد من الشخصيات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.