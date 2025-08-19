توصيل خط مياه شرب جديد للرياض وتطهير مصرف نشرت بقلين في كفر الشيخ (صور)

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من أعمال توصيل خط مياه شرب جديد بطول 200 متر لقرية أبوريا بمركز الرياض، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.



كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود تطهير وتكريك مصرف نشرت بنطاق مركز قلين، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ أهمية هذه الأعمال في تحسين كفاءة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالترع والمصارف، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهير والتكريك بالترع والمجاري المائية على مستوى المحافظة، وسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات، ورفع نواتج التطهير من الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.