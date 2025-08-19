الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توصيل خط مياه شرب جديد للرياض وتطهير مصرف نشرت بقلين في كفر الشيخ (صور)

تطهير مصرف نشرت
تطهير مصرف نشرت

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من أعمال توصيل خط مياه شرب جديد بطول 200 متر لقرية أبوريا بمركز الرياض، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.


كما تابع  محافظ كفرالشيخ، جهود تطهير وتكريك مصرف نشرت بنطاق مركز قلين، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ أهمية هذه الأعمال في تحسين كفاءة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالترع والمصارف، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهير والتكريك بالترع والمجاري المائية على مستوى المحافظة، وسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضي خلال فترة التطهيرات، ورفع نواتج التطهير من الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرب والصرف الصحى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ المجاري المائية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير سوق طلخا ومستوى النظافة بالمنصورة (صور)

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads