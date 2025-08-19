الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظ دمياط يلتقى أعضاء مجلس الشيوخ بعد فوزهم بالانتخابات

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة،  النواب وليد التمامي، علي كيوان، وأمير الصديق، وذلك عقب إعلان فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي انعقدت مطلع الشهر الجاري. وجاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

إشادة بدور النواب الجدد

في بداية اللقاء، أعرب محافظ دمياط عن خالص تهانيه للنواب الثلاثة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم البرلمانية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتنسيق المشترك، بما يضمن تحقيق طموحات أبناء المحافظة ويواكب خطط الدولة نحو التنمية الشاملة.

تعاون وثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية

شدد المحافظ على أن التعاون بين المحافظة والبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" يُعد ركيزة أساسية لدعم متطلبات المواطنين وتحقيق الصالح العام، موضحا أن النواب يمثلون همزة الوصل بين الشارع والجهات التنفيذية، لنقل القضايا والملفات الحيوية إلى ساحة النقاش تحت قبة البرلمان.

 

دعم الخطط التنموية في دمياط

وأكد الدكتور الشهابي أن دمياط تشهد في الفترة الأخيرة حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، لافتًا إلى أن دعم أعضاء مجلس الشيوخ لهذه الجهود سيُسهم في دفع عجلة التنمية بشكل أسرع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

النواب يشيدون بدعم المحافظ

من جانبهم، أعرب النواب الجدد عن تقديرهم الكبير لمحافظ دمياط وقيادات المحافظة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل قوة على الدفاع عن مصالح المواطنين ومساندة جهود الدولة في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن نجاحهم في الانتخابات ما هو إلا انعكاس لثقة أهالي دمياط ودعمهم المستمر.

 

 

