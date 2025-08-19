موعد ومكان جنازة والد محمد الشناوي حارس الأهلي

تقام صلاة الجنازة على السيد محمد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب صلاة فجر غد الأربعاء بمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخ.

كما من المقرر أن يقام عزاء والد محمد الشناوي حارس الأهلي مساء اليوم نفسه.

وتوفى السيد محمد الشناوي، والد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عمر ناهز الـ 70 عاما، في حادث سير على طريق الواحات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

