حوادث

التحقيق في مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج

أمرت  نيابة المرج بالتحفظ على مالك محل بقالة عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة بعد تناوله 3 أكياس من “الإندومي” دون طهي داخل منزله في منطقة المرج.

وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما كلفت بأخذ عينات من المنتج لتحليلها وبيان صلاحيتها من عدمها. 

 

البداية عندما تلقت مباحث  قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بدخول طفل في حالة إعياء شديدة عقب تناوله عددا من أكياس الإندومي دون طهي داخل منزله بدائرة القسم، ومن ثم وفاته.


وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. 

