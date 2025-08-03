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محافظات

محافظ دمياط يبحث مع مدير الصحة الجديد ملفات القطاع الطبي

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل الدكتور محمد عبد الخالق.. ڤيتو

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة الجديد، مشيدا بتوليه مهام المنصب، ومتمنيا له التوفيق في أداء دوره القيادي بالقطاع الصحي.

الصحة أولوية على أجندة المحافظة

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا في إطلاق مجلس الصحة الإقليمي، والذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الطبية بالمحافظة، بهدف تنسيق الجهود وتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

الدكتور ايمن الشهابي، محافظ دمياط يستقبل الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة الجديد
الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط يستقبل الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة الجديد

 

 

 

الاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل


كما أوضح الشهابي أنه تم اتخاذ خطوات جادة استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن مستشفيات دمياط ومراكز طب الاسرة تمتلك بنية قوية وإمكانات متميزة جعلتها نموذجا ناجحا في تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة.

دعم دائم وتذليل للعقبات


وشدد محافظ دمياط على التزام المحافظة بدعم المنظومة الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات تعرقل أداءها، لافتا إلى أهمية تجهيز مقر دائم لمديرية الصحة يضم جميع الأقسام الادارية والفنية، بما يحقق كفاءة أكبر في الأداء ويسرع وتيرة العمل داخل القطاع الصحي.

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