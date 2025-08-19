إعلام عبري نقلا عن مصادر مطلعة: نتنياهو يفضل صفقة شاملة مع حركة حماس

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر مطلعة قولها، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض أمس، حرصه على التوصل إلى صفقة شاملة بشأن غزة، بدلًا من الاكتفاء بالمقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ويتكوف.

فرص نجاح مقترح ويتكوف بشأن غزة

ووفق تلك المصادر، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق وفق مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، ارتفع بشكل كبير عقب الرد الإيجابي من جانب حركة حماس، ما قد يمهّد الطريق لمزيد من المشاورات خلال الأيام المقبلة.

و ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى لدى حركة حماس، مؤكدًا أن ذلك يأتي "وفق المبادئ التي حددتها الحكومة الإسرائيلية مسبقًا".

موافقة حركة حماس على مقترح ويتكوف بشأن غزة



يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه القاهرة والدوحة جولات مكثفة من المشاورات حول مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، حيث وافقت حركة حماس على المبادئ التي طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بينما تواصل إسرائيل وضع شروط إضافية تتعلق بملف الأسرى والمختطفين.

