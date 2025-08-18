ضياء رشوان بعد موافقة حماس على مقترح ويتكوف: الكرة الآن في ملعب إسرائيل

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن هناك جهودا مصرية هائلة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

مقترح وتيكوف بشأن حرب غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: أن الوسيطين المصري والقطري أعدا مقترحا جديدا استنادا إلى مقترح ويتكوف، والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس ردت على المقترح دون أي تحفظات.

مخرج إسرائيل بشأن مقترح غزة

وتابع: الوسيطان المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها، أتمنى أن تجد إسرائيل في المقترح مخرجا لها لمواجهة الضغوط الداخلية لوقف حرب غزة.

وواصل: أظن أن الفرصة متاحة أمام إسرائيل للابتعاد عن الأهداف غير الواقعية، لافتًا إلى أن إسرائيل تواجه تمزقات وضغوطا داخلية والمقترح فرصة أمام حكومة نتنياهو.

وأكد: إذا وافقت إسرائيل على المقترح فإنه قد يكون مقدمة لحل شامل، مؤكدًا على أنه لا بد من ضغط أمريكي لا سيما من الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل لقبول المقترح تمهيدا للحل الشامل.

وكشفت مصادر مصرية لـ القاهرة الإخبارية أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء، ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

وأكدت المصادر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على المقترح الذي قدمته كل من مصر وقطر، والذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ملامح مقترح وقف حرب غزة والتوصل لاتفاق

ويتضمن المقترح الذي يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة، عدة بنود رئيسية، أبرزها إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية بشكل يغطي احتياجات القطاع، وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، يتم خلالها بحث الترتيبات النهائية للتوصل إلى اتفاق دائم، تبادل الأسرى، بحيث يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

