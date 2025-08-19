شعبة السيارات: تراجع كبير في الأسعار بالسوق المحلي لهذه الأسباب

تراجع أسعار السيارات…حالة من الاستقرار يشهدها قطاع السيارات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعة وخاصة قطاع السيارات من خلال زياده عدد مصانع التجميع المحلي وفتح الباب أمام الشركات لتصنيع السيارات داخل المصانع المصرية مما انعكس بالايجاب علي القطاع وتراجعت الأسعار بشكل واضح حيث بلغت قيمة التراجع في بعض السيارات إلي 250 ألف جنيه، وذلك يساهم في تنشيط حركه البيع والشراء.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية شهدت تراجع كبير في أسعار السيارات، قائلا:"إن سيارات المليون كسرت حاجزها وانخفضت إلي 670 ألف جنيه للأوتوماتيك وقرابة 600 ألف جنيه للمانيوال".

وأوضح زيتون، أن استقرار سعر الدولار والانتظام في دخول الشاحنات ساهم أيضًا في استقرار الأسعار وإعادة انضباط السوق المصري، بعد الأزمات السابقه التي شهدها، من وقف الاستيراد، وتغيرات سعر الصرف، موضحا أن الفترة الحالية شهدت دخول علامات صينية جديدة لم تدخل من قبل مما يعزز من مكانه السوق المصري.

