"شباب الدقهلية" تنفذ مهرجانا رياضيا في الدراكسة بمنية النصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الإدارة العامة للرياضة،"إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية "، مهرجان رياضى للمرأة والفتاة، ضمن الخطة المركزية 30 ‎%‎ اليوم، بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر بمشاركة الإدارات الفرعية.

الشباب والرياضة تنفذ مهرجان رياضى للمرأة والفتاة بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر

جاء ذلك بحضور الكابتن محمد القناوى مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن اسعد هيبه مدير إدارة البرامج، وولاء طه مدير إدارة شباب منية النصر، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة، الدكتورة ايمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، والدكتور محمد مطاوع، والدكتورة وفاء نعمان، والكابتن شيماء الحسيني، والكابتن آلاء محمد، والكابتن عماد كمال رئيس قسم الرياضة بإدارة شباب منية النصر، بالإضافة إلى السادة رؤساء قسم التربية الرياضة بالإدارات الفرعية.

تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة

يهدف المهرجان الرياضي للفتاة والمرأة بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر، إلى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ، والرفع من اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية، والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الرياضة، وزيادة التقارب والتعارف بين المشاركين.

تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية، بين الفتيات والسيدات

هذا وقد شهدت فعاليات المهرجان الرياضي، تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية، بين الفتيات والسيدات المشاركات على مستوى الإدارات الفرعية على ملعب مركز شباب الدراكسه، تمثلت في مسابقات الجري، وشد الحبل، بالإضافة إلى مسابقات فى تنس الطاوله، وفى الألعاب الترويحية، وفى ختام المهرجان الرياضي، تم تقديم جوائز تقديرية للفائزات من الفتيات المشاركات فى المهرجان.

المشروع القومى للياقة البدنية

يذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي للمرأة والفتاة، تأتى فى إطار المشروع القومى للياقة البدنية، وحرص وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الإهتمام بالمرأة والفتاة وتنمية روح الولاء والانتماء، وخلق جيل رياضي قادر على تحقيق التنمية، وفي إطار توجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بتكثيف الأنشطة الرياضية والفعاليات والبرامج للفتاة والمرأة على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة، تماشيا مع "رؤية مصر 2030".

مهرجان رياضي للمرأة والفتاة بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر

يأتي تنفيذ مهرجان رياضي للمرأة والفتاة بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوى مدير ادارة تنفيذ المشروعات، وأسعد هيبه مدير إدارة البرامج.

