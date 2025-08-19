ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد حسين من محافظة المنيا، قال فيه: "هل يجوز الكلام أثناء الوضوء للصلاة؟".

وقال أمين لجنة الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات المذاع على قناة الناس: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أن الإنسان إذا ما توضأ فهو فى عبادة"، موضحا أن الوضوء عبادة من العبادات، لأنه تكفير عن الذنوب وغسل للخطايا.



واضاف: " يجب على الإنسان أن يقبل على الوضوء بحب، ولا يجب أن يكون سريعا، ويجب أن يتقن الوضوء، وهناك أكثر من 11 صحابيا كانوا يصفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبي هريرة يمر على الناس وهى تتوضأ وينصحهم، قائلا: ويل للأعقاب من النار".



وأوضح أنه يجب على الإنسان إتقان الوضوء، ومن السنة إذا ما بدأ الإنسان بالضوء أن يسم الله، وهناك حديث إن الإنسان يذكر ربه أثناء الوضوء، مشيرا إلى أن الكلام على الوضوء لا يضيع ثوابه ولا يبطله.

