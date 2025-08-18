الإثنين 18 أغسطس 2025
دين ودنيا

هل تشترط النية في الغسل أو الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن  حكم تجديد النية للوضوء، إذا ما دخلت السيدة الحمام دون نية الطهارة ثم تذكرت دخول وقت الصلاة فتوضأت مباشرة، فهل تُقبل صلاتها؟

وأوضح  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه، ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، أن النية ليست شرطًا يُشترط قبل دخول مكان الوضوء، بل يكفي أن تكون عند بدء استعمال الماء، مضيفا أن جمهور الفقهاء يرون أن النية تكون أثناء فعل الوضوء، فإذا نوى المتوضئ عند بدء استعمال الماء أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، صح وضوؤه.

وأشار إلى وجود مذهب فقهي معتبر يرى أنه لا يشترط حتى النية في الغسل أو الوضوء إذا كان الغرض هو الطهارة بالماء، إذ إن الأفعال وحدها تدل على القصد، لكن الفتوى تمضي مع رأي الجمهور بضرورة اقتران النية عند بدء الوضوء، وليس قبل دخول الحمام.

وأكد أن الصلاة في الحالة المذكورة صحيحة ولا حرج فيها، ما دامت النية توافرت مع بدء الوضوء.

