طريقة عمل الكوكيز بحشو الشيكولاتة (فيديو)

طريقة عمل الكوكيز، الكوكيز من البسكويت الشهير واللذيذ، وهو يعتبر من أنواع البسكويت الفاخر، الذى يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الكوكيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبدلا من شرائه جاهزا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بحشوات مختلفة ولذيذة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الكوكيز بحشو الشيكولاتة

وتستعرض الشيف غادة التلى خلال برنامج زعفران وفانيليا المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل الكوكيز بحشو الشيكولاتة.

ولعمل الكوكيز

مكونات عمل الكوكيز:

كوب إلا ربع دقيق

نصف كوب كاكاو بودر خام

نصف كوب سكر

ربع كوب زبد

نصف كوب شيكولاتة شيبس

بيضة

فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر

سكر بودرة للتزيين

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طريقة عمل الكوكيز

- نبدأ في تسخين الفرن قبل العمل.

- نخفق الزبد مع السكر جيدًا ثم نضيف البيضة مع الفانيليا ونخفق جيدًا.

- ننخل الدقيق مع الكاكاو والبيكينج بودر ثم نضيفهم إلى خليط الزبد ونقلب باليد حتى نحصل على عجينة لزجة، ثم نضيف الشيكولاتة الشيبس.

- إذا وجدنا العجينة صلبة جدًا نضيف ملعقة حليب سائل ونخلط.

- نشكل كرات ونرص في صينية مبطنة بورق الزبد.

- ندخل الصواني الفرن على حرارة 180 لمدة 10 دقائق فقط.

- نخرج الكوكيز من الفرن وتبرد وترش بالسكر البودرة.

- هذا النوع من الكوكيز يتميز بأنه لين من الداخل، ويجب عدم تركه أكثر من 10 دقائق في الفرن حتى لا يجف.

وصفة الكوكيز السريع

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة، بطريقة سريعة ومميزة، قدميها لأطفالك، وسيبهرهم طعمه المميز.

مقادير عمل الكوكيز السريع

١٨٠جرام بسكويت شاي أو دايجيستيف

علبة حليب مكثف محلى

٦٠جرام زبدة، بدرجة حرارة الغرفة

نوتيلا

طريقة تحضير الكوكيز السريع

يطحن البسكويت جيدًا.

يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا الى ان تتجانس المكونات.

تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الألومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.

يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.

يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.

يقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الكوكيز بالزنجبيل

ويعد كوكيز الزنجبيل من أصناف الكوكيز التي ترتبط بالاحتفال بالعام الجديد، ولذلك تقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، أسرار عمل ألذ كوكيز زنجبيل، للاحتفال من أفراد الأسرة والعائلة.

مقادير عمل الكوكيز بالزنجبيل:

3 ونصف كوب دقيق = 2 ملعقة صغيرة ممسوحة زنجبيل بودرة

ملعقة ونصف صغيرة قرفة ناعمة

رشة جوزة الطيب (أختيارى)

رشة قرنفل (أختيارى)

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

كوب زبدة طرية

كوب إلا ربع سكر بنى ناعم

نصف كوب عسل أسود

بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

مقادير الرويال أيسنج للزينة ولصق الكوكيز

2 بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كيلو سكر بودرة منخول

فانيليا

رشة ملح ( أو:4 كوب سكر بودرة منخول)

4 ملاعق كبيرة بودرة مارنج

نصف كوب ماء

فانيليا أو أي نكهة حسب الرغبة.

خطوات عمل كوكيز الزنجبيل

ننخل الدقيق ونضيف الزنجبيل والقرفة، وبقية التوابل والملح وبيكربونات الصوديوم.

في وعاء العجن نخفق الزبدة الطرية، مع السكر البني 2 دقيقة، ثم نضيف البيضة والفانيليا والعسل الأسود ونخفق دقيقة، ثم نضيف الدقيق تدريجيًّا.

بعد الانتهاء من العجن، نرفع العجينة وتوضع على بلاستيك، وتغلف جيدًا وتوضع فى الثلاجة ساعة أو 4 ساعات حتى تتماسك جيدًا.

بعد مرور الوقت، نفرد العجينة على ورق زبدة بسمك "سم"، وتقطع بقطاعات الكوكيز.

ترص في صينية فرن مبطنة بورق زبدة، وتخبز على 180 حوالي 8 أو 10 دقائق، ونخرجه ويترك حتى يجف ثم يبرد ويزين.