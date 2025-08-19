أمين الفتوى عن أول روبوت برحم صناعي للحمل والولادة: حرام شرعا (فيديو)

علق الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ما أعلنت عنه الصين عن طرح أول روبوت مزود برحم صناعي للحمل والولادة، قائلا: " تابعت ما أعلنت عنه الصين، خلال اليومين الماضيين وأنه فى طور التجربة".

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة": " إن الجرأة فى الطرح يجعلنا نقف عند المعنى الأخلاقي والشرعي، وكل ما أريد التأكيد عليه بأن هذا الطرح فيه مخالفات شرعية جسيمة".

وأضاف: " ما أعلنت عنه الصين بطرح أول روبوت مزود برحم صناعي للحمل والولادة إفساد للأمومة، ومعناها، والأمومة ليست بيولوجي يمكن عمله فى أى معمل، فهناك علاقة نفسية وعاطفية تبدأ من أول العلاقة العاطفية بين الزوج والزوجة حتى الولادة".

وأوضح: " الرحم البديل حرام شرعا لأنه يفسد معنى الأمومة، وكافة العلاقات الشرعية تنادي به، وأن هذا الروبوت سيحول الرحم لسلعة يتم بيعها وشرائها، بالأضافة إلى الأثار التفسية على الطفل".

تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي

أعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية.

وكُشف عن الفكرة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، حيث أوضح مؤسس الشركة، تشانغ تشي فنغ، أن الروبوت يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري.

ويتوقع أن يطرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يقل عن 100 ألف يوان (نحو 13,900 دولار)، ويستهدف فئات الراغبين في تجنب الأعباء الجسدية للحمل أو من يواجهون مشكلات العقم.

