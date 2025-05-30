بذراع روبوت، طلاب جامعة المنصورة الجديدة تحصد المركز الثاني عالميا في مجال الابتكار

حصدت جامعة المنصورة الجديدة المركز الثاني عالميا في مجال الابتكار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جامعة المنصورة الجديدة المركز الثاني في مجال الابتكار عالميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذلك في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها جامعة المنصورة الجديدة، تألق فريق من طلاب الجامعة في نهائيات الدورة التاسعة من مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024–2025.

شارك بالمسابقة 210,000 طالب من 80 دولة ومنطقة

المسابقة، التي استقطبت أكثر من 210,000 طالب من 80 دولة ومنطقة، شهدت تنافسًا شرسًا وتأهل 179 فريقًا من 48 دولة إلى المرحلة النهائية في مجالات متعددة تشمل الشبكات، الحوسبة السحابية، الحوسبة، والابتكار.

فريق طلاب جامعة المنصورة

إنجاز طلاب جامعة المنصورة الجديدة، حقق فريق مكون من الطلاب عبد الرحمن عبد الحليم، باسل عبد المقصود، والسيد أحمد السيد تاج الدين، تحت إشراف الدكتورة آية الزغبي وميريت سمير، المركز الثاني في مجال الابتكار.

ذراع روبوت جراحي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

قدم الفريق مشروعًا متميزًا بعنوان "إيفانا"، وهو ذراع روبوت جراحي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومدعوم بالسحابة الإلكترونية لشركة هواوي. هذا المشروع يعكس رؤية الجامعة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، مما يساهم في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة لقطاع الرعاية الصحية، ريادة أكاديمية وتميز دولي



الجامعة تُسهم في إعداد قادة المستقبل في التكنولوجيا والابتكار

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة:"نحن فخورون بإنجاز طلابنا الذي يعكس التزام الجامعة بتطوير الكفاءات الرقمية والابتكارات التكنولوجية. مشاركتنا في مثل هذه المنافسات العالمية تؤكد مكانتنا كمؤسسة تعليمية رائدة تُسهم في إعداد قادة المستقبل في التكنولوجيا والابتكار."

الإنجاز هو نتيجة عمل جماعي وجهود مخلصة من طلابنا ومشرفيهم

وأضاف الدكتور خالد فؤاد، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب"هذا الإنجاز هو نتيجة عمل جماعي وجهود مخلصة من طلابنا ومشرفيهم، ويُظهر التزام كلية علوم وهندسة الحاسب بتطوير المهارات التكنولوجية وتشجيع التفكير الإبداعي. نحن مستمرون في دعم طلابنا للتميز في مجالات الهندسة والتكنولوجيا على الساحة الدولية." ايضا يعد هذا المشروع تطورًا لفكرة ابتدأت ضمن عدد من المقررات الدراسية التي التحق بها الطلاب خلال أحد الفصول الدراسية السابقة، تحت إشراف مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وهم: الدكتور محمد الرحماوي والدكتور إبراهيم عطية والدكتور عمر الزكي والدكتور أمير نبيل.

التزام متواصل بالتميز

وأكدت الدكتورة آية الزغبي، المشرفة على الفريق:"العمل مع هذا الفريق المتميز كان تجربة رائعة. لقد أظهر الطلاب شغفًا وجهودًا استثنائية لتطوير مشروع (إيفانا)، ونحن نؤمن بأن هذا الإنجاز يمثل بداية مستقبل واعد لهم في عالم الابتكار."

تواصل جامعة المنصورة الجديدة تعزيز برامجها الأكاديمية لتتماشى مع التطورات السريعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحرص الجامعة على عقد شراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية مثل هواوي لتوفير بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الجهود المستمرة للجامعة في دعم طلابها لتحقيق التميز، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على الصعيد العالمي، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي صاعد للابتكار الرقمي.

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