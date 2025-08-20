أسرة "بنات الباشا" تستكمل تصوير مشاهدها الخارجية بمنطقة المريوطية

تستكمل أسرة فيلم “بنات الباشا” تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل بمنطقة المريوطية، وتجمع هذه المشاهد كل من الفنانة زينه وسوسن بدر، ومن المقرر أن تستمر لما يقرب من 3 أيام.

وتشتمل قائمة الأبطال بجانب زينة: أحمد مجدي بديلا لـ شريف سلامة الذي اعتذر عن العمل بشكل مفاجئ، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الأبطال.

والعمل من توقيع المخرج محمد العدل، ويأتي فيلم بنات الباشا عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وبسيناريو وحوار محمد هشام عبية.

وكشفت مؤلفة العمل عن لقطات جديدة تجمع أبطال العمل رفقة زينة، وفى مقدمتهم النجمة سوسن بدر، أحمد مجدي وناهد فريد شوقي.

القصة والأبطال

ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية.

ويقول سيناريست العمل «عبية»: فخور ومتأثر بشدة بأن أول سيناريو اكتبه للسينما يكون مستندا لتلك الرواية البديعة للصديقة الروائية (نورا ناجي) صاحبة الصوت الأدبي المنفرد الطنطاوية حتى النخاع وإن لفت بلاد العالم.

وتابع عبية معربا عن سعادته: “حلمت بتحويل الرواية لسيناريو ورؤية أبطالها على شاشة السينما منذ أن قرأتها لأول مرة قبل سبع سنوات، وكان ذلك حلم بعيد وصعب - كعادة كل الأحلام- ولم يكن ليتحقق لولا إيمان المخرج المغامر محمد العدل بأهمية الأدب في صناعة السينما ولولا محبته الصادقة للفن وثقته ودعمه وجدعنته ودأبه غير المحدود”.

وتابع قائلا: “مع كل الفنانين المشاركين الذين سيضعون- حتما- قطعة من روحهم داخل شخصيات الفيلم... ويبدو أن الموضوع جد هذه المرة؛ وأنه أخيرا ستروي بنات الباشا حكايتهن على الشاشة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.