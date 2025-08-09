السبت 09 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

كواليس جديدة من تصوير مسلسل «بنات الباشا» المقتبس عن رواية نورا ناجي

أبطال الفيلم.
أبطال الفيلم.فيتو

 تخوض النجمة زينة تجربة سينمائية جديدة بفيلم يحمل اسم «بنات الباشا» بتوقيع  المخرج محمد العدل، ويأتي فيلم بنات الباشا عن رواية الكاتبة نورا ناجي، وبسيناريو وحوار محمد هشام عبية. 

وكشفت مؤلفة العمل عن لقطات جديدة تجمع أبطال العمل رفقة زينة، وفى مقدمتهم النجمة سوسن بدر، أحمد مجدي وناهد فريد شوقي.

 

القصة والأبطال

 ويتمحور فيلم بنات الباشا حول 4 سيدات يعملن في محل “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

 

 وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية التي تتسم بالذكورية. 

ويأتي فيلم بنات الباشا قريبا من أجواء فيلم زينة وصبا مبارك المعنون بـ «بنتين من مصر» الذي استعرض الواقع المؤلم للفتيات وما يعانوهن من وصمهن بالعنوسة، مستعرضا قصة كفاح فتاتين تواجهان مشكلة تأخر الزواج عدة في إطار دراماتيكي مستعرضا قضايا نسائية أبرزها الكبت والقهر. 

 

وتشتمل قائمة الأبطال بجانب زينة: أحمد مجدي بديلا لـ شريف سلامة الذي اعتذر عن العمل بشكل مفاجئ، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت وعدد آخر من الأبطال.

ويقول سيناريست العمل «عبية»: فخور ومتأثر بشدة بأن أول سيناريو اكتبه للسينما يكون مستندا لتلك الرواية البديعة للصديقة الروائية (نورا ناجي) صاحبة الصوت الأدبي المنفرد؛ الطنطاوية حتى النخاع وأن لفت بلاد العالم.


وتابع عبية معربا عن سعادته: حلمت بتحويل الرواية لسيناريو ورؤية أبطالها على شاشة السينما منذ أن قرأتها لأول مرة قبل سبع سنوات، وكان ذلك حلم بعيد وصعب - كعادة كل الأحلام-  ولم يكن ليتحقق لولا إيمان المخرج المغامر محمد العدل بأهمية الأدب في صناعة السينما ولولا محبته الصادقة للفن وثقته ودعمه وجدعنته ودأبه غير المحدود. 


ومعهم كل الفنانين المشاركين الذين سيضعون- حتما-  قطعة من روحهم داخل شخصيات الفيلم... ويبدو أن الموضوع جد هذه المرة؛ وأنه أخيرا ستروي بنات الباشا حكايتهن على الشاشة.

