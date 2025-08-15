رئيس الكنيست لـ ماكرون وستارمر: أقيموا الدولة الفلسطينية في لندن أو باريس

هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، عددًا من القادة الغربيين الذين يدفعون باتجاه الاعتراف بفلسطين، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة تمثل انتصارًا كبيرًا لحركة "حماس"، على حد وصفه.

وانتقد رئيس الكنيست الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب قادة آخرين أعلنوا تأييدهم لقيام دولة فلسطينية.

وقال يوحانا في رسالة لماكرون وستارمر بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن أو باريس، لأننا لن نكافئ الفظائع التي ارتكبت في السابع من أكتوبر".

وأوضح أوحانا أن "الاعتراف بـدولة فلسطينية بعد هذه الهجمات سيعني من وجهة نظر حماس، نجاحًا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب حربها على قطاع غزة وموافقة حكومتها على خطة لاحتلال القطاع بالكامل رغم التحذيرات الدولية.

