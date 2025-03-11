ما حكم الانشغال بالألعاب الإلكترونية بدلًا من العبادة في رمضان؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

يتساءل العديد من المسلمين عن أحكام الصيام في شهر رمضان، حيث يكثر الحديث فى رمضان، كل عام، عن حكم لعب الألعاب الإلكترونية بدلا من الانشغال بالعبادة.

ومن جانبه أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأعمال المنافية لطبيعة الصيام هي التي تفسد الصيام، ولكن الألعاب الإلكترونية منها جائز وأيضا توجد ألعاب الغير جائز كما أوضح العلماء.

حكم لعب الألعاب الإلكترونية بدلا من الانشغال بالعبادة

وأضاف الشيخ "الطويل" لـ “فيتو” أن العلماء أجازوا لعب الألعاب الإلكترونية التي لا تعطلنا عن العبادة ولا الشغل الأساسي ولا العمل الواجب فهذه الألعاب لا تفسد الصيام.

وأشار “ الطويل” أن شهر رمضان هو موسم الطاعة والأفضل الانشغال بالعبادة وليس هناك صاحب عقل يضيع هذه الفرصة، لأن الله ضاعف في شهر رمضان الحسنات وغلق أبواب النار وفتح أبواب الجنة وصفد الشياطين من أجل العبادة وذكر الله.

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح ضوابط الألعاب في الإسلام

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن شريعة الإسلام لم تتوقف لحظة عن دعم كلِّ خيرٍ نافع، والتَّحذير من كل شرٍّ ضارٍّ فى مُختَلف الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعيّة، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم فى شمولٍ بديعٍ، وعالميّة لا نظير لها فى الشّرائع.



وقال: لا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مُراعاةً لنفوس النّاس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النّشاط النَّفسيّ والذهنيّ والجسديّ.



وأكد أنه مع هذه الإباحة والفُسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشّرعُ الشّريف من ضوابط لممارسة الألعاب، يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وعلاقاته الأسرية والاجتماعية، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره.

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