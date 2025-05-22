رئيس "مصر للمعلوماتية": ندعم جهود الدولة لإمداد السوق بخريجين لوظائف المستقبل

أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن هناك الكثير من وظائف المستقبل التي ادخلتها تطبيقات تكنولوجيا الاعمال والتقنية الحديثة مثل الفنون الرقمية وتصميمات الألعاب الالكترونية وتصميم تجربة المستخدم، والأخير يتجاوز حجم أعمالها عالميا الـ 50 مليار دولار سنويا وبنسبة نمو 16%.

وأشار إلى أنه نظرا للأهمية المتزايدة لهذه التخصصات الجديدة حرصت جامعة مصر للمعلوماتية على إنشاء أقسام بكلياتها الأربع لإمداد السوق المصرية بقاعدة عريضة من المتخصصين في هذه المجالات وذلك بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد المصري وزيادة مصادر نموه والحصول على نصيب من كعكة اقتصاد المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت قاسم مشترك للعديد من الصناعات التكنولوجية والتقليدية.

تفاصيل حول تخصص تصميم تجربة المستخدم UX

وحول تخصص تصميم تجربة المستخدم UX؛ أوضح الدكتور أشرف ذكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم ان تصميم تجربة المستخدم (UX Design) يعد أحد الوظائف الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الصناعات المختلفة، من التقنية إلى التصنيع التقليدي كما تتزايد أهميتها مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث أصبح هذا المجال جزءًا أساسيًا من تصميم المنتجات والخدمات، مما يعزز الإنتاجية وهذا التخصص هو المسئول عن التصميم الرقمي لواجهات الأجهزة الإلكترونية في عصر المنزل الذكي وإنترنت الأشياء وتطبيقاتها المتعددة من اجهزة الموبايل والغسالات والثلاجات والتليفزيونات وأجهزة التكييف والسيارات الحديثة التي يتفاعل معها المستخدم بطريقة تضمن له تجربة ممتعة وسلسة.

ويركز هذا التخصص على فهم احتياجات المستخدمين وسلوكهم من خلال الأبحاث والاختبارات، حيث يتم تطبيق مبادئ التصميم لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام وفعالة، وفي نفس الوقت تحافظ علي حماية بيانات المستخدمين بالتعاون مع تخصص الأمن السيبراني.

من جانبه أكد الدكتور محمد تاعب مدير برنامج تصميم تجربة المستخدم بكلية الفنون الرقمية والتصميم ان تخصص تصميم تجربة المستهلك UX يعد مهمًا في تطوير التطبيقات الالكترونية، وتصميم المواقع الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، ونظم الملاحة الإلكترونية، ونظم التشغيل، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وفي تصميم المنتجات الرقمية.

الوظائف التي تنتظر خريجي برنامج تصميم تجربة المستخدم

وقال: إن وظيفة مصمم تجربة المستخدم يمكنه العمل في قطاعات عديدة؛ فمثلا في الصناعة التقنية والتكنولوجيا الرقمية، تعتمد كبرى شركات التقنية مثل "جوجل"، "آبل"، "مايكروسوفت"، و"أمازون" على فرق ضخمة من مصممي تجربة المستخدم لتحسين واجهات المستخدم، لتطوير تطبيقات تلك الشركات، وأنظمة التشغيل.

وفي قطاع ألعاب الفيديو والواقع الافتراضي، يلعب مصمم UX دورًا أساسيًا في نجاح الألعاب وتجربة اللاعبين. وفي التجارة الإلكترونية يعتمد نجاح متاجر مثل "أمازون" و"علي بابا" على تجربة مستخدم سلسة وسهلة الاستخدام، مما يرفع معدلات المبيعات والاحتفاظ بالعملاء.

وأضاف أنه في الصناعة والإنتاج التقليدي مثل خطوط الإنتاج الالكترونية والروبوتات، يتم تطبيق مبادئ UX في تصميم واجهات أنظمة التحكم بخطوط انتاج المصانع، والأتمتة الصناعية، والروبوتات لجعل العمليات أكثر كفاءة وسهولة، وفي السيارات ووسائل النقل: تعتمد شركات صناعة السيارات على تجربة المستخدم في تصميم واجهات القيادة ونظم الملاحة، وأنظمة الترفيه، وتقنيات القيادة الذاتية.

وأشار إلى أنه مع دخول تقنيات تكنولوجيا المعلومات في تقديم العديد من الخدمات مثل الرعاية الصحية فان تخصص تصميم تجربة المستخدم يتزايد الطلب عليه لتحسين استخدام الأنظمة الطبية والتشخيص، حيث يعتمد تصميم تجربة المستخدم على تحسين واجهات البرمجيات الطبية، والأجهزة الجراحية، وأنظمة التشخيص لتقليل الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المرضى. وفي الصيدلة والتأمين الصحي، يسهم في تحسين أنظمة السجلات الطبية الرقمية ومنصات الرعاية الصحية عبر تصميم UX فعّال.

وقال إنه في السوق المصرية هناك طلب حقيقي على هذا التخصص في ظل تزايد عدد الشركات المصرية التي تعمل بمجالات تحتاج لهذا التخصص سواء شركات التسويق الإلكتروني خاصة في القطاع العقاري أو شركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز تطوير الألعاب الإلكترونية، بل وهناك تجارب ناجحة لطلاب بجامعتنا طوروا مواقع الكترونية عديدة، ونأمل مع تخرجهم العام الحالي في ظهور المزيد من الشركات المتخصصة في مجال تصميمات تجربة المستخدم لأثراء السوق المصرية والعربية.

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