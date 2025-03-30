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دين ودنيا

ما حكم استخدام ألعاب المراهنات الإلكترونية؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور أحمد الهادي
الدكتور أحمد الهادي السعيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

مع  نهاية  شهر رمضان المبارك، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول حكم استخدام الألعاب الإلكترونية التي تشمل المراهنات خلال أيام رمضان.

من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شرع الصوم لتهذيب أخلاق المسلمين وتحقيق التقوى، كما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

الأزهر يوضح حكم اللعب بالألعاب التي تشمل المراهنات

وقال عضو بالأزهر للفتوى: كيف للمسلم أن يصوم ويمسك عن الحلال في الأكل والشرب والشهوى وهو يرتكب ما حرمه الله تعالى، كما قال في كتابه العزيز﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وأضاف “ الهادي” لـ “فيتو” أنه لا يجوز للمسلم أن يلعب هذه الألعاب المحرمة التي تشمل المراهنات لأنها تدخل في الميسر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".


 

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح ضوابط الألعاب في الإسلام

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن شريعة الإسلام لم تتوقف لحظة عن دعم كلِّ خيرٍ نافع، والتَّحذير من كل شرٍّ ضارٍّ فى مُختَلف الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعيّة، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم فى شمولٍ بديعٍ، وعالميّة لا نظير لها فى الشّرائع.

وقال: لا عجب -إن علمت هذا- من إباحة اللعب والترويح في الإسلام إذا اعتُبرت المصالح، واجتُنبت المضار؛ مُراعاةً لنفوس النّاس وطبائعهم التي تملُّ العادة، وترغب دائمًا في تجديد النّشاط النَّفسيّ والذهنيّ والجسديّ.

وأكد أنه مع هذه الإباحة والفُسحة، لا ينبغي أن نغفل ما وضعه الشّرعُ الشّريف من ضوابط لممارسة الألعاب، يُحافظ المرء من خلالها على دينه، ونفسه، وعلاقاته الأسرية والاجتماعية، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره.

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