خلال قمة الإبداع الإعلامي، الأكاديمية العربية توقع 8 اتفاقيات لتمكين الشباب في الإعلام

شهدت مدينة العلمين الجديدة توقيع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات إعلامية ومهنية عربية، بهدف تعزيز الإعلام الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي انطلقت نسختها الثانية اليوم الثلاثاء.

وشملت الاتفاقيات، التي وقعها رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، مع عدد من الشركاء، مذكرة تفاهم مع شبكة ميديا فيرس للذكاء الاصطناعي.

وتهدف المذكرة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي الرقمي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب والاستشارات والإنتاج الإعلامي.

كما وقعت الأكاديمية اتفاقية مع جمعية الصحفيين الإماراتية، التي يمثلها رئيس مجلس الإدارة فضيلة المعيني، بهدف تطوير العمل الصحفي ورفع الكفاءة المهنية للصحفيين.

وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، جرى توقيع مذكرة مع شركة بيت الكويت العالمية، التي يمثلها الدكتور يوسف العميري، لتدريب الكوادر الإعلامية وتقديم الاستشارات في مجال الإعلام والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون في إنتاج المحتوى الإعلامي.

وتعاونت الأكاديمية أيضًا مع مؤسسات إعلامية مصرية رائدة، حيث وقعت اتفاقية مع مؤسسة أخبار اليوم، ممثلة برئيس مجلس الإدارة إسلام عفيفي، وأخرى مع نقابة الإعلاميين، ممثلة في النقيب الدكتور طارق سعدة، بهدف تطوير الأداء الإعلامي ورفع مستوى المهنة.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، وقعت الأكاديمية اتفاقية مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ممثلًا في رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، بهدف تقديم إعلام أكثر ابتكارًا وتدريب الإعلاميين الشباب على الإعلام الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما شملت الاتفاقيات مجالات أخرى غير إعلامية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفريق محمد العصار للتنمية المستدامة، ممثلة برئيس مجلس الأمناء الدكتور مصطفى الفقي، للتعاون في تنفيذ برامج تنموية وصحية في المناطق الأكثر احتياجًا بمدينة العلمين ومحافظة مرسى مطروح.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات أيضًا مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلًا بالرئيس التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي، للتعاون في التدريب الإعلامي والتقني، وتقديم الاستشارات، وتبادل الخبرات لتطوير حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام.

وحضر توقيع الاتفاقيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في تأكيد على دعم الدولة لمبادرات الإبداع والتنمية في قطاع الإعلام.

