مدير مديرية التعليم بالدقهلية يناقش مع مديري الإدارات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد (صور)

ترأس المهندس محمد فؤاد الرشيدي ‏وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية الـتعليم بالدقهلية، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات الجارية لـ العام الدراسي الجديد.

مناقشة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد

استهلّ مدير المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور، وقدم إليهم الشكر على الجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضي.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

وتضمن الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية كان من أهمها:

-‏مناقشة آلية تنفيذ الكتاب الدوري رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥.



‏-التأكيد على متابعة المدارس والوقوف على استعدادها للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.



‏-تشكيل لجنة إدارة تعليمية تحت مسمى (وحدة دعم وقياس جودة التعليم) من العاملين سابقًا في التربية والتعليم على المعاش.

‏-التأكيد على مديري الإدارات التعليمية لعقد اللقاءات مع أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي للتعريف بـنظام البكالوريا الجديد.

‏-التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس.

‏-الانتهاء من توصيل المرافق (مياه - كهرباء - صرف صحي) للمدارس التي سوف يتم تشغيلها في بداية العام الدراسي الجديد.

‏-التأكيد على لجان المتابعة بالإدارة على ضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث الوصلات الكهربائية وضرورة تغطيتها - إزالة مراوح السقف - تغطية جميع البالوعات وغرف الصرف الصحي تمامًا - تعقيم خزانات المياه - سلامة عارضات كرة القدم وكرة السلة والتأكد من تثبيتها بطريقة سليمة - سلامة الزجاج الموجود على نوافذ القاعات الدراسية.

تم الاجتماع بحضور كل من: بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

