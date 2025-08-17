محافظ كفر الشيخ يتفقد الاستعدادات الميدانية لانطلاق العام الدراسي الجديد (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، عددًا من المدارس من بينها مجمع مدارس هدى شعراوي، بغرب مدينة كفر الشيخ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، والاطمئنان على جاهزيتها من حيث استكمال أعمال الصيانة وتوفير الأثاث المدرسي، والتأكد من تهيئة الفصول والمعامل والمكتبات بكامل تجهيزاتها لاستقبال الطلاب.

وشدد محافظ كفر الشيخ على مراجعة المرافق العامة داخل المدارس من دورات مياه وخزانات وطفايات الحريق، والتأكد من تطهير الخزانات ونظافتها، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يتماشى مع أهداف العملية التعليمية.

وضع الجداول الدراسية وتوزيع الإشراف اليومي داخل المدارس

وكلف محافظ كفرالشيخ بمراجعة والتأكد من الانتهاء من إعداد خطة توزيع المناهج، إلى جانب وضع الجداول الدراسية وتوزيع الإشراف اليومي داخل المدارس، مع تفعيل الأنشطة التربوية التي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم.

ووجه محافظ كفرالشيخ برفع مستوى النظافة بمحيط المدارس وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بما ييسر حركة الطلاب، ويحقق الانضباط الكامل مع بدء العام الدراسي.

وأشار إلى أن لجان المتابعة الميدانية تواصل عملها بشكل يومي لمراجعة جاهزية المدارس فضلًا عن وضع خطة للتأكد من انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع التأكيد على دور مجالس الآباء كشريك أساسي في دعم العملية التعليمية وتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم الطلاب.

