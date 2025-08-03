وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يكرم الأولى والتاسع على الجمهورية في الثانوية العامة

كرم اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ابني الدقهلية الحائزين على المراكز المتقدمة بين أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٥.

تكريم أوائل الثانوية العامة على الجمهورية بالدقهلية

ـالطالبة سلمي أحمد السيد إبراهيم من مدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية الحاصلة علي المركز الأول - الشعبة الأدبية.

ـ الطالب سيف إيهاب عوض عبد اللطيف من مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية الحاصل على المركز التاسع - شعبة رياضيات على مستوى الجمهورية.

تم التكريم بحضور كل من: بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، وال‏دكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصوره التعليمية، وال‏دكتورة رباب زيدان مدير عام إدارة طلخا التعليمية، والتهامي السعيد موجه عام مادة الرياضيات، وحسناء حسين مدير مدرسة الشهيد أحمد رشاد غنيم الثانوية بنات، وحسن ريحان مدير مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي الرسمية المتميزة للغات، ووالدي الطالبة سلمى.

التركيز علي الهدف وتنظيم الوقت بين التحصيل والراحة تجربة المتفوقين

ثمن مدير المديرية جهد وتميز أبناء الدقهلية الفائقين، ونسب الفضل الأكبر لحسن متابعة ورعاية الوالدين، وتجاذب أطراف الحديث مع الطالبة سلمى والطالب سيف حول تجربتهما ورحلتهما مع التفوق، حيث تحدثا عن أهمية التركيز علي الهدف المنشود وتنظيم الوقت بين التحصيل والراحة.

ثم استفسر منهما عن خططهما المستقبلية، لافتًا نظرهما إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهد لرسم معالم مستقبل مشرق تعتز به محافظة الدقهلية، ويتشرف به والداهما وذووهما.

في الختام، قدم إليهما مدير المديرية دروع التكريم، وتم التقاط الصور التذكارية متمنيا لهما دوام التوفيق والتميز.

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