آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/ 2026 (صور)

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة حلوان، فيتو

أعلنت كلية الآداب بـ جامعة حلوان شروط القبول للعام الجامعي 2025/ 2026، مع إمكانية التعديل وفقًا لنتيجة الثانوية العامة، وذلك في إطار حرص الكلية على استقطاب الطلاب المتميزين وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالأقسام العلمية المختلفة، بما يتوافق مع ميولهم وتخصصاتهم المستقبلية.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد راوي عميد الكلية، في ظل توجه الجامعة لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

 

وتشمل شروط القبول الآتي:
اللغة العربية: الحصول على 45 درجة على الأقل في اللغة العربية في الثانوية العامة.
اللغة الإنجليزية: الحصول على أعلى درجة في اللغة الإنجليزية والمفاضلة بأعلى مجموع اعتباري.
اللغة الفرنسية: عقد مقابلة شخصية للطلاب شرط حصول الطالب على (36) في اللغة الفرنسية، والمفاضلة بأعلى مجموع اعتباري – يستثنى خريجي المدارس الفرنسية من المقابلة الشخصية.

 


اللغة الألمانية: اللغة الثانية اللغة الألمانية – المفاضلة بأعلى مجموع اعتباري.
اللغة الإيطالية: اجتياز المقابلة الشخصية – أن يكون دارسا اللغة الإيطالية أو الفرنسية – المفاضلة بأعلى مجموع اعتباري.
اللغة الإسبانية:  يقبل طلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمي والأدبي  بنسبة 88% في  مجموع اللغات وفي حالة تساوى الدرجات يتم الاحتكام إلى المجموع الكلي للثانوية العامة.
اللغة الصينية: المفاضلة بأعلى مجموع اعتباري - اجتياز المقابلة الشخصية.
اللغات الشرقية: لا يوجد شروط - المفاضلة بأعلى مجموع اعتباري.
اللغة العبرية: لا يوجد شروط.
علم الاجتماع: لا يوجد شروط.
الفلسفة: لا يوجد شروط.
علم النفس: اجتياز المقابلة الشخصية.
الآثار والحضارة، الإعلام، القبول بأعلى مجموع كلى.
علوم المسرح: شرط اجتياز المقابلة الشخصية وامتحان القبول.
التاريخ: لا يوجد شروط.
المكتبات والمعلومات: اجتياز المقابلة الشخصية.
الجغرافيا: لا يوجد شروط.


كما تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة)، إضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحة والفنادق، سواء من المستجدين أو المحولين أو المستنفدين مرات الرسوب، وفق اللوائح المعمول بها.

وأكدت الكلية أن هذه الضوابط تأتي مع إمكانية التعديل وفقًا لنتيجة الثانوية العامة، حيث يتم اختيار الطلاب القادرين على مواكبة الدراسة الأكاديمية والتفوق العلمي، بما يعزز مكانة كلية الآداب كأحد أهم الصروح العلمية بجامعة حلوان.

