مركز بحوث الفلزات وجامعة الجلالة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب التطبيقي (صور)

وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية، وذلك بهدف دعم المشاريع البحثية التطبيقية، وتوفير بيئة تدريبية متطورة للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

تعاون بين جامعة الجلالة ومركز الفلزات

وشهد مراسم التوقيع كلٌ من الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، بحضور نخبة من قيادات الجامعة والمركز، من بينهم الدكتور محمد عبد المنتصر أبوزيد، عميد كلية العلوم الأساسية، والدكتورة رضوي حسن، مدير برنامج النانوتكنولوجي، إلى جانب الدكتور محمد رشاد القائم بأعمال عميد معهد المواد المتقدمة، والدكتور أيمن حماده مدير المكتب الفني، والدكتورة علياء سالم قسم مركبات وتكنولوجيا النانو، ا. ياسر سعيد مدير مركز التدريب بالمركز.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للجامعة تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو ربط البحث العلمي بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون منصة تعليمية وبحثية ذكية تُسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

تعاون بين جامعة الجلالة ومركز الفلزات

وأضاف الشناوي، أن هذا التعاون يعكس إيمان الجامعة بأهمية الاستثمار في العقول الشابة وتمكين الباحثين والطلاب من الوصول إلى بيئات تدريب واقعية وعالية التقنية، مشيرًا إلى أن مركز بحوث وتطوير الفلزات يمثل شريكًا وطنيًا مثاليًا لما يتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخبرات نوعية في مجال المواد المتقدمة والتكنولوجيا الصناعية.

مركز بحوث الفلزات يوفر المواد الخام والتوجيه الفني لمشروعات التخرج بالجلالة

وقال الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، قائلًا:"إننا نرى في جامعة الجلالة نموذجًا حديثًا للجامعات الأهلية الذكية التي تدعم التميز البحثي، وهو ما يتماشى مع رسالة المركز في دعم الصناعات الوطنية عبر التكنولوجيا والتطبيقات العملية للعلوم، حيث إن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للابتكار ونقل المعرفة وتطبيق نتائج الأبحاث في خطوط الإنتاج."

وأكد غياض، أن المركز سيعمل على احتضان مشروعات التخرج، وتوفير المواد الخام والتوجيه الفني، والمساهمة في ورش العمل المشتركة، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية متخصصة للطلاب المتفوقين.

مجالات التعاون بين جامعة الجلالة ومركز بحوث الفلزات

يشمل بروتوكول التعاون عددًا من المجالات المهمة من أبرزها؛ تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والمواد النانوية، والسبائك المتقدمة، مع تدريب عملي ميداني للطلاب داخل معامل المركز ومنشآته الصناعية.

تعاون بين جامعة الجلالة ومركز الفلزات

بالإضافة الي تنظيم ورش عمل وندوات علمية لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، مع تقديم الاستشارات العلمية المتبادلة بين الطرفين في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم تقديم منح دراسية وتدريبية للطلاب المتميزين، لتشجيع الابتكارات التكنولوجية الطلابية وربطها باحتياجات الصناعة،

تُعد جامعة الجلالة إحدى أبرز الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، والتي تقدم نموذجًا أكاديميًا متطورًا بالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، وتضم 15 كلية تقدم 48 برنامجًا أكاديميًا حديثًا في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الأساسية والإدارية والفنون والإنتاج الاعلامي.

كما يعتبر مركز بحوث وتطوير الفلزات من أهم المراكز البحثية المتخصصة في مصر في مجال تطوير الصناعات المعدنية والسبائك والتكنولوجيا النانوية، ويقوم بدور محوري في ربط الأبحاث العلمية بمتطلبات الصناعة المحلية عبر حلول تطبيقية فعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.